Ertaş Dekorasyon: İstanbul'un Tadilat ve Tamirat Uzmanı

İstanbul'un her köşesine kaliteli dekorasyon ve tadilat hizmeti sunan Ertaş Dekorasyon, yılların deneyimi ve uzman ekibiyle evlerinizi hayallerinizdeki yaşam alanına dönüştürüyor. Sunduğumuz hizmetler arasında fayans döşeme, seramik döşeme, izolasyon ve boya işleri gibi birçok alanı kapsıyoruz.

Hizmet Alanları

İstanbul Anadolu Yakası; Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar alanları başta olmak üzere tüm İstanbul’da hizmet vermekteyiz.

Fayans Döşeme ve Seramik Döşeme: Evinizin zeminini, banyo ve mutfaklarınızı fayans veya seramik ile yenilemek istediğinizde, profesyonel bir dokunuşa ihtiyacınız vardır. Ertaş Dekorasyon, uzman ekibi ile zemin döşeme işlemlerinde mükemmel sonuçlar sunar.

İzolasyon: Binanızın çatı veya duvarlarında su sızıntısı, nem sorunları veya ısı kaybı gibi problemler mi var? Ertaş Dekorasyon, etkili izolasyon çözümleri ile evinizi bu sorunlardan korur ve enerji tasarrufu sağlar.

Boya: Evinizin iç ya da dış cephesini yenilemek, daha modern bir görünüm kazandırmak veya mekânınıza renk katmak mı istiyorsunuz? Ertaş Dekorasyon, uzman boyacıları ile istediğiniz renk ve desenlerle size hizmet verir.

Ertaş Dekorasyon olarak müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutuyoruz. Her projeyi özenle ele alıyor ve isteklerinizi en ince ayrıntısına kadar dikkate alıyoruz. İstanbul'un dört bir yanındaki müşterilerimize güvenilir ve kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz.

Evinizi yenilemek veya tadilat işlerinizi güvendiğiniz bir ekip ile gerçekleştirmek için Ertaş Dekorasyon'u tercih edin. İletişim bilgilerimiz için sitemizi ziyaret edebilir veya bize telefonla ulaşabilirsiniz. Size en iyi hizmeti sunmak için buradayız!

Müşterilerimiz için sunduğumuz hizmetler sadece fayans döşeme, seramik döşeme, izolasyon ve boya işleriyle sınırlı değil. Ertaş Dekorasyon olarak ayrıca;

Tesisat İşleri: Su tesisatı, elektrik tesisatı, ısıtma ve soğutma sistemleri gibi evinizin temel gereksinimlerini güvenle karşılıyoruz.

Mobilya Montajı: Yeni mobilyalarınızı profesyonelce kurulumunu yapıyor ve odanızın düzenini sağlıyoruz.

Mutfak ve Banyo Tadilatı: Evinizin en önemli alanlarından biri olan mutfak ve banyolarınızı modernleştirmek için size özel tasarım ve uygulama hizmetleri sunuyoruz.

Duvar Kağıdı Kaplama: Duvar kağıdı ile duvarlarınıza farklı bir hava katmak isterseniz, seçeceğiniz desenler ve renklerle size yardımcı oluyoruz.

Ertaş Dekorasyon, her projeyi zamanında ve bütçenize uygun bir şekilde tamamlamak için çalışır. Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzemeler kullanarak işleri her zaman en yüksek standartlarda tamamlar. Müşteri memnuniyeti bizim için en büyük önceliktir ve projenin her aşamasında sizinle sürekli iletişim halinde oluruz.

Dekorasyon ihtiyaçlarınız için güvenilir ve deneyimli bir partner arıyorsanız, Ertaş Dekorasyon olarak sizin için buradayız. İstanbul'un her semtine hizmet veriyoruz. Size özel bir teklif almak veya detaylı bilgi almak için bize hemen ulaşın. Hayallerinizdeki evi birlikte inşa etmek için sabırsızlanıyoruz!