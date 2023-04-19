Türkiye'nin Suudi Arabistan ve BAE'ye ihracatı Mart'ta arttı

Türkiye'nin Orta Doğu ülkeleriyle ikili ticaretini artırma çabaları, bu yılın ilk çeyreğinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a yapılan ihracatta önemli bir sıçrama sağladı.

Mart ayında Türkiye, BAE ile Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalarken, çeşitli ziyaretler ve temaslarla Suudi Arabistan ile ticari ilişkilerini de güçlendirmiştir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin BAE'ye ihracatı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 262,7 milyon $ artarak 1 milyar $'a ulaştı. Benzer şekilde Suudi Arabistan'a yapılan ihracat da 541,9 milyon dolar artarak 611,8 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'nin dış satışlarını en çok artırdığı ülkeler sıralamasında Suudi Arabistan ikinci, BAE ise dördüncü sırada yer alıyor. BAE şu anda Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 13. ülke, Suudi Arabistan ise 21. ülke.

BAE, ülkenin toplam ihracatının %1,7'sini oluştururken, Suudi Arabistan %1'ini oluşturdu.

Söz konusu dönemde kuyumculuk sektörüne en yüksek talebi BAE gösterirken, halı sektörüne en yüksek talebi Suudi Arabistan gösterdi.

Bu dönemde BAE'ye kuyumculuk sektörü 371,6 milyon dolar ihracat yaparken, onu 71,1 milyon dolarla kimya ve mamulleri sektörü, 50,1 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 49,7 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörü, su ürünleri ve hayvancılık sektörü izledi. 49,5 milyon dolar ile ürünler endüstrisi.

Bununla birlikte, halı sektörü ilk çeyrekte Suudi Arabistan'a 85,5 milyon dolarlık ihracat yaparken, Suudi Arabistan'a yapılan ihracatın 65,1 milyon dolarlık kısmını hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve ilgili ürünler oluşturdu.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 58,7 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 57,3 milyon dolar, elektrik ve elektronik sektörü 44,7 milyon dolar ihracat yaptı.

İlk çeyrekte İstanbul merkezli şirketler en yüksek ihracatı BAE ve Suudi Arabistan'a yaptı. Bu dönemde İstanbul merkezli şirketler BAE'ye 634,5 milyon dolarlık, Suudi Arabistan'a ise 260,2 milyon dolarlık dış satış gerçekleştirdi.

Merkez Çorum ili BAE'ye 103,7 milyon dolarlık ihracat yaparken, onu 42,0 milyon dolarla batı İzmir, 34,2 milyon dolarla kuzeybatı Bursa ve 33,1 milyon dolarla güneydoğu Gaziantep izledi.

Benzer şekilde Suudi Arabistan'a yapılan yabancı satışlar da Gaziantep'ten 93,7 milyon dolar, başkent Ankara'dan 41,1 milyon dolar, Hatay'ın güneyinden 31,6 milyon dolar ve Bursa'dan 22,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.