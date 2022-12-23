Çavuşoğlu ve Blinken, Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Perşembe günü ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'nin kuzeyi, Ukrayna Savaşı, NATO'nun genişlemesi ve diğer ikili meselelere ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Çavuşoğlu, Blinken'e yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de teröristlerle mücadeleye devam edeceğini söyledi.

Blinken ile Suriye'deki son gelişmeleri değerlendiren Çavuşoğlu, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Üst düzey Türk yetkililerin defalarca tekrarladığı gibi Türkiye, terör örgütü PKK ve onun Suriye kolu YPG'ye karşı meşru müdafaa hakkını kullanmak için kimseden izin istemeyecektir .

Yakın zamanda Türkiye, Irak ve Suriye sınırlarında Türkiye topraklarına saldırı planladıkları yasadışı sığınakları bulunan PKK terör örgütü ve onun Suriye kanadı YPG'ye karşı sınır ötesi bir hava harekatı olan Pençe-Kılıç Harekatı'nı başlattı. Ülkenin hava operasyonu, 13 Kasım'da İstanbul'un kalabalık İstiklal Caddesi'nde altı kişinin ölümüne ve 81 kişinin yaralanmasına neden olan bir PKK/YPG terör saldırısının ardından gerçekleşti. Türk Savunma Bakanlığı, operasyonun Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nün 51. maddesi kapsamındaki meşru müdafaa hakkı doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hava harekatının başlamasının ardından terör tehdidini ortadan kaldırmak için Irak'ın kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyine de kara harekatının sinyallerini verdi ve "Bu sadece hava operasyonuyla sınırlı değil" dedi. Başkan, kuzey Suriye'nin YPG kontrolündeki Tel Rıfat, Menbiç ve Ayn el-Arap (Kobani olarak da bilinir) bölgelerini teröristlerden temizlemek için olası hedefler olarak belirledi. Türkiye, Mayıs ayından bu yana Suriye'nin kuzeyine yönelik yeni bir askeri operasyon tehdidinde bulundu ve bu ayki saldırının ardından bu tehditlerini artırdı. Erdoğan, Türkiye'yi Suriye topraklarından sınır ötesi saldırılara karşı korumak için defalarca 30 kilometrelik (18.6 mil) bir güvenli bölge çağrısında bulundu.

PKK, ABD, Türkiye ve Avrupa Birliği'nde terör örgütü olarak belirlenmiş ve Washington'un PKK'nın Suriye koluna verdiği destek, Ankara ile ikili ilişkiler üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Suriye rejimi lideri Beşar Esad'ın güçleri 2012'de çekildikten sonra PKK/YPG, kuzeydoğu Suriye'nin büyük bölümünü kontrol etti. ABD, DEAŞ terör grubuna karşı mücadelesinde öncelikle kuzeydoğu Suriye'de PKK/YPG teröristleriyle ortaklık kurdu. Öte yandan Türkiye, PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığına şiddetle karşı çıkıyor.

ABD, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle, NATO müttefikinin güvenlik kaygılarına rağmen PKK/YPG'ye askeri eğitim verdi ve kamyonlar dolusu askeri destek verdi. Bir terör örgütünün diğerini yenemeyeceğinin altını çizen Türkiye, terörle mücadele operasyonlarını bölgeden önemli sayıda teröristi uzaklaştırarak yürüttü.

Ankara, 2016'dan bu yana terör koridoru oluşumunu önlemek ve bölge sakinlerinin barışçıl yerleşimini sağlamak için terör gruplarına karşı üçlü başarılı kara operasyonu başlattı: Fırat Kalkanı (2016), Zeytin Dalı (2018) ve Barış Pınarı (2019).

Çavuşoğlu ve Blinken, başta tahıl anlaşmasının uygulanması olmak üzere Ukrayna'daki son gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

İki yetkili, NATO'nun genişlemesi, Ankara'nın F-16 tedarik süreci ve önümüzdeki dönemde ikili ziyaretleri de ele aldı.

Washington tarafından yapılan ayrı bir açıklamaya göre Blinken, Ankara'nın BM aracılığında yürütülen Karadeniz tahıl girişiminin devamını sağlama çabalarına teşekkür etti.

Dışişleri Bakanlığı, iki diplomatik liderin Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı savunmasını desteklemede NATO birliğinin öneminin altını çizdiğini belirterek, Blinken'in de Suriye'deki durumla ilgili endişelerini dile getirdiğini sözlerine ekledi.

Bu arada Blinken, bir Twitter gönderisinde Türk mevkidaşı ile "iyi bir görüşme" yaptığını belirterek, "Türkiye'nin hayat kurtaran Karadeniz Tahıl Girişimi'nin hızla yenilenmesini sağlama çabalarına minnettar olduğunu" sözlerine ekledi.

"Kuzeydoğu Suriye ve NATO'nun Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sebepsiz savaşına tepkisi hakkında devam eden tartışmaları dört gözle bekliyorum" diye ekledi.

Bölgesinde “istikrar sağlayıcı güç” olma çabasında olan Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın patlak vermesinden bu yana diplomatik çabalarını sürdürmekte, tüm tarafları itidal ve açık diyaloga davet etmekte ve kritik bir rol üstlenmektedir. Türkiye'nin aracılık ettiği dönüm noktası niteliğindeki tahıl anlaşmasıyla küresel bir gıda krizinin önlenmesinde. Hatta Ankara, geçtiğimiz günlerde Moskova'nın Ukrayna'daki nükleer tehditleri hakkında CIA ve Rus istihbarat servisi başkanları arasında bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Hava kuvvetlerini yenilemek için mevcut savaş uçaklarını modernize etmeye çalışan Türkiye, F-35 alımı başarısız olunca ABD'den 40 adet Lockheed Martin F-16 jeti ve 80'e yakın modernizasyon kiti almaya çalıştı. ABD silahlarının Türkiye'ye satışı, Ankara'nın Rus yapımı S-400 savunma füze sistemlerini satın almasının ardından tartışmalı hale geldi. Anlaşma, ABD yaptırımlarının yanı sıra Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasını tetikledi.

Ankara ile Washington arasındaki ilişkiler, ABD'nin Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK ile işbirliği yapması, Gülenci Terör Örgütü'nün (FETÖ) aranan elebaşını iade etmemesi ve Türkiye'nin Rusya'nın S-S'yi satın alması konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle son yıllarda geriliyor. 400 hava savunma sistemi ve Washington'un Ankara'ya yönelik yaptırımları.