Aronya Fidanı Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

İnsanoğlunun hayata başlamış olduğu tarihten günümüze kadar, her zaman topraktan gelen mahsullerin beslenmenin yanı sıra, ne kadar şifalı ve yararlı olduklarını, günümüz modern tıp dünyasından anlayabiliyoruz. Bugün gelmiş olduğumuz noktada insanların her türlü hastalık için bağışıklıklarını güçlendirmek, vücudunda birikmiş zehirlerden kurtulmak için antioksiden kaynağı meyveleri tüketerek, daha dinç bir yapıya sahip olmaktadırlar. Özellikle Amerika ve Avrupa'da ki kliniklerin çalışmaları ile birlikte, kanser ile mücadelede oldukça etkili olan aronya meyvesi, sıklıkla hastalara tavsiye ediliyor.

Aronya fidanı genel olarak Kuzey Amerika'da yetişiyor olsa da, Klon Fidan firması sayesinde, artık ülkemizde de yetişmeye uygun hale gelmiş durumda. Bugünlerde istediğiniz gibi aronya bahçesi yapmak artık daha kolay olduğu gibi, bunu özel klon fidanları ile daha verimli bir şekilde yapmanız da mümkün olacaktır. Bunun yanı sıra yine farklı meyvelerde yetiştirebilirsiniz. Klonfidan.com.tr sitesini ziyaret ederek, fidanları hemen inceleyip, ön sipariş verebilirsiniz. Üstelik klon fidanlar genel olarak bizim mevsimlerimize de uygun hale gelmiş durumda.

Aronya fidanı bulmak ve ekimini yaparak yetiştirmek ticari olarak da ciddi bir girişim olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü yetiştiriciliğini yaptıktan sonra ciddi fiyatlara Avrupa başta olmak üzere bir çok dünya ülkesine satışının yapılması mümkün. Klon Fidan firmasında can eriği üretimi için fidanlar bulunduğu gibi, badem, kiraz, şeftali, fındık, elma fidanları da bulunuyor.

Firmanın internet sitesinden detaylı olarak bu fidanların hangi doku kültürü ile geliştirildiğini de öğrenebilirsiniz. Kuzey Amerika'ya özgü olan aronya meyvesi başta olmak üzere, bir çok farklı fidan ile güzel bir bahçe sahibi olmak sizin elinizde olacaktır.

Özellikle sağlık açısından çok önemli bir meyve olan aronya ile birlikte yine kiraz fidanı veya elma fidanı alarak da meyve bahçeleri kurabilirsiniz. Gelişen ve yenilikçi tarım harekatının başlıca kaynağı olan klonlanmış fidanlar sayesinde daha yüksek verimde tarım yapabileceksiniz.