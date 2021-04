Uluslararası İlgi Odağı Genç Saç Uzmanı: Eray Gürsel Erol – Erayonline

Başarılı saç tasarım uzmanını tüm dünya tanıyor. İzmir’in tanınmış güzellik salonunun sahibi Eray Gülsever başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Mesleki eğitimini İstanbul’da alan ve genç yaşta zoru başaran Eray Gülsever, İzmir’in yeni gözde, kuaför salonlarından birine sahip. Çekirdekten yetişerek bu günlere geldiğini belirterek uzun yıllardır bu sektörde olduğunu ve işini aşkla yaptığını belirtti. Eğitimini alaylı olarak İstanbul’un en iyi kuaförlerinde öğrendiğini bu işi layıkıyla yapabilmek için çok fazla emek harcadığını anlatan Eray Gülsever, uluslararası standartlarda bir hizmet kalitesi anlayışına sahip. Uluslararası arenada da varlığını kanıtlayan genç tasarımcı, yaptığı her işin altına imzasını atıyor. Dünyanın birçok farklı ülkesinden kendisine randevu talebi geldiğini fakat günlük yoğunluğundan dolayı yetişemediğini belirtti.

Birçok ünlü sanatçının ve influencerın da saç tasarımını yapan Eray Gülsever, saç tasarım salonuna olan yoğun ilgiden çok memnun. Saç tasarım salonunda, renk uygulamaları, mikro ve medikal kaynak işlemleri ile sektörde fark yaratan çalışmaları ile her kadının hayalindeki mükemmel saç tasarımlarını profesyonel olarak icra etmektedir.

Çok yakında Aydın’da da yeni bir şube açacağını belirterek hizmet sınırlarını Türkiye geneline hatta tüm dünyaya yaymayı hedeflediğini belirtti. ‘’Güzel görünmek her kadının hakkı. Benim için güzellik bir kadının kendini nasıl görmeyi arzuladığı ve içindeki doğal ışıltıyı parlatmak ile ilgili. Minimal dokunuşlarla bir kadın baştan yaratılabilir.‘’ diyen Eray Gülsever, güzelliğin her kadının içinde olduğunu vurguladı. İzmirli kadınların saçlarını emanet ettiği genç profesyonel, her şeye sıfırdan başlayarak yaptığını ve bugünlere işine olan aşkıyla çok çalışarak geldiğini belirtti. İyi bir saç tasarım uzmanı olmak iyi bir insan olmak ve iyi bir empati yeteneğine sahip olmak gerektiğine inandığını söyledi. Bunun sebebinin kadınlara hitap eden bir sektörde kişilerin memnuniyetini kazanmanın önemini şu sözleriyle belirtti: ‘’Kadınlar bana en değerli aksesuarı olan saçlarını emanet ediyorlar. Bu nedenle onlara hizmet verirken önce onların benden ne istediklerini dikkatlice dinliyorum, kendi bilgim ve tecrübelerim ışığında, onların istekleri ve doğal tekniklerimle hayalini kurdukları saçları onlar için tasarlıyorum. Bunun sonucunda hem müşterilerim hem de ben yaptığım işten tatmin ve mutlu oluyoruz.‘’

Genç yaşına rağmen hem sektörel bilgisi hem de kişisel hayatında yardımsever kişiliği ile dikkatleri üzerine toplayan Eray Gülsever, İzmir depreminde birçok kişiye yardım ederek kendisi gibi işletme sahibi birçok iş insanına örnek olacak bir davranış sergiledi.