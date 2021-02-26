Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Erdoğan tarafından çılgın projem olarak adlandırılan Kanal İstanbul Projesi hakkında değerlendirmeler yaptı. Bundan ne ana muhalefet ne de İstanbul Büyükşehir Belediyesi anlar diyen Erdoğan bu projeyi hayata geçirme konusunda ısrarcı davranıyor. Bu konuda gelen en son açıklamasında " Bu projeden ne ana muhalefet ne İBB anlar" açıklamasını yapıp sonrasında bu projeyi dünyanın hayranlıkla izleneceğini belirtti.

Cuma namazı sonrasında açıklama yaptı

Cuma namazı çıkışında gündemde yer alan konulara ilişkin olarak gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sözlerinin başında Ermenistan konusunda da açıklama yaptı. Askeri darbelerin her türlüsüne karşı olduklarını, darbeleri kabul etmenin mümkün olmadığını, askerin adeta darbe çığırtkanlığına girmesinin mümkün olmadığını belirtti. Yönetim değişikliği isteniyorsa bunu halkn yapması gerektiğini belirtti.