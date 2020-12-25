Genç Girişimci İlker Dirice İş Hayatında Tecrübelerini Konuşturuyor

DRC Lojistik ve DRC Motors şirketlerinin kurucusu İlker Dirice, 2021 yılında faaliyetlerini arttırma kararı aldı. 2020 yılında yüksek segmentli araçların satışını gerçekleştiren DRC Motors firmasını kuran İlker Dirice, Luxury Car ile müşterilerine hizmet veriyor. Üstelik satışını gerçekleştirdikleri araçlar için detaylı incelemeler yaparak müşterilerine doğru bir şekilde alacakları aracı anlatan Dirice, yıl içerisinde satışını yapmış oldukları tüm araçlardan yüksek memnuniyet aldıklarını anlattı.

İkinci el araç piyasasında hizmetlerine devam edeceklerini açıklayan Dirice, 2021 yılında daha fazla aracı yeni sahipleri ile buluşturacaklarını belirtti. Türkiye'de özellikle ikinci el araç piyasalarında ciddi bir dengesizlik olduğunu da belirten Dirice, araçların fiyatları çok hızlı değişiyor ve bir çok firmanın bunu ciddi anlamda istismar ederek, çıkarları doğrultusunda satış yaptıklarını belirtiyor. Lüks araç satışı yapan DRC Motors sayesinde, müşterilerinin güvenle araç almalarını sağlayarak, buna göre hem maddi anlamda zarara uğramamalarını sağlıyor ve hemde aldıkları araç için detaylı inceleme yaparak, maksimum verim almalarını sağlıyor.

DRC Motors İkinci El Lüks Araç Piyasasında

Sadece yeni model araçlar değil, ayrıca yüksek segmentli eski model araçları da bünyesinde barındıran DRC Motors, araç alacakların gönül rahatlığı ile istediği araca sahip olmalarını sağlıyor. Sıkı bir motorlu araç tutkunu olan İlker Dirice, kendisi gibi motorlu araç tutkunları için, kalitesi yüksek araçları almalarını sağlıyor.

DRC Motors resmi İnstagram hesabı olan @drcmotors profilinden tüm araçlarını da sergiliyor. Satılan araçları da burada paylaştıkları için, hem mevcut satışta bulunan araçları görebilir, hemde satılan araçları da inceleyebilirsiniz. İkinci el piyasasında Luxury Car araçlar ile hizmet veren İlker Dirice, 2020 yılında beklentilerini etkin bir şekilde karşıladıklarını, 2021 yılında ise faaliyetlerini arttırarak daha fazla kişiye, kaliteli ve yüksek segment araç almalarını sağlayacaklarını açıkladı.

DRC Lojistik Firmaların Çözüm Ortağı Olmaya Devam Ediyor

İlker Dirice tarafından 2013 yılında kurulan TRF Lojistik faaliyetlerini sürdürürken, 2015 yılı ile birlikte kurmuş olduğu DRC Lojistik ile birlikte, nakliyat hizmeti sunan firmaların transfer geçişleri için gerekli olan belgelenme işlerinde yardımcı oluyor. Belgelenme konusunda gerekli hizmetleri 7/24 sunan firma, lojistik hizmetinde ve gümrük işlemlerinde etkin olarak hizmet vermeyi sürdürmeye devam ediyor.

İlker Dirice Yeni Projeler İle Geliyor

Türkiye'nin genç girişimleri arasında yer alan İlker Dirice, lojistik ve luxury car alanında ki hizmetlerinin yanı sıra, yakında daha farklı projelerini de hayata geçireceklerini açıkladı. Beykoz Üniversitesinden mezun olduktan sonra iş hayatına atılan Dirice, farklı sektörlerde yöneticilik görevini sürdürmesinin ardından, lojistik alanında hizmet vermeye başlayan TRF Lojistik firmasını kurdu.

İlker Dirice aktif olarak sosyal medyayı kullanıyor ve https://www.instagram.com/ilkerdirice/?hl=tr hesabından yaptıklarını takipçileri ile paylaşıyor.