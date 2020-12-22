Hiç Google’da Kaçıncı Sıradayım Diye Merak Ettiniz Mi?

Bir site sahibinin en çok merak edeceği sorulardan birisi arama motorlarındaki konumu olmalıdır. Bu konum sitenin doğrudan geleceğini etkilemektedir. Google’da kaçıncı sıradayım sorusu merak edilmesi gereken, şart olan bir sorudur. Sitenizin ne kadar trafik alacağı, kaç kişinin ziyaret edeceği buna bağlıdır. Çok iyi bir sıralamada bulunan site milyonlarca kişiyi ağırlayabilir. Bu yüzden milyonlarca kişiyi hitap etme şansı yakalamak her site sahibinin en büyük hayalidir ve gerçek bir başarıdır. Bu duruma ulaşabilmek adına da sitenizi sürekli olarak kontrol etmeli, düzenli olarak ilgilenmeniz gerekmektedir. Siteler de her şey gibi çaba ve emek harcayarak büyümektedir. Bu çaba başlı başına bir sonuç vermeyebilir çünkü doğru adımlar atılmadan çabalar yetersiz kalabilmektedir, çabanın karşılığını alabilmek için sitenin sürekli olarak konumu kontrol edilmeli ve bu konuma göre yeni adımlar atılmalıdır. Nihai olarak istenilen hedef birebir gerçekleşmese dahi istenilen hedefe çok yaklaşmak oldukça olasıdır.

Google Sıranızı bulmak için Sıra Bulucu Kullanabilirsiniz

Sırasını merak eden kişilerin yapması gereken aşama sırasını bulmak için düğmeye basmaktır. Bu durumu gerçekten de bir düğmeye basmak kadar kolaylaştırmak için sıra bulucu kullanmak gerekmektedir. Bu sayede birkaç anahtar kelime ve sitenizin adresini girerek gerçekten sıranızı 1-2 düğme ile bulabilirsiniz. Bundan dolayı bu kaynağı kullanmak site sahipleri için çok cazip gelmekte ve sıralarını kontrol etmek için sıkça kullanılmaktadır, ücretlerinin de oldukça cüzi miktar olması teşvik edici bir faktör olarak site sahiplerini cezbetmektedir.

Site Sıra Bulucu Size Vaktinizi Harcatmayacak

Vakit günümüzün en değerli hazinelerinden birisidir ve site sahipleri de sitelerinin gelişimi için ciddi vakit ayırmaktadırlar. Vaktinizi iyi değerlendirmek için sitenizin sırasını çok kolay olarak bulacak aracıları kullanmak tabii ki size büyük katkı sağlayacaktır. Böylece artan vakti site sahipleri, sitelerinin sorunlarını çözmek için kullanır. Sitenin konumunu görüp buna göre bir yol haritası çıkarılır ve aşama aşama ileriye taşıyacak plan uygulamayı koyulur. Her şeyde olduğu gibi bunun için de vakit şarttır.