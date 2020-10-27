Dönemin modası ASMR

Anasayfa GÜNCEL Dönemin modası ASMR
Dönemin modası ASMR
Dönemin modası ASMR admin Tarih: 2020-10-27 Saat: 12:37:17
Güncelleme : 2020-10-27 12:37:17Bu içerik 27 kez okundu.
Reklam

Dönemin modası ASMR

Uyku sorunu çekenler konusunda yardımcı olmak amacıyla ortaya çıkıp sonrasında aslında bir iş alanına dönüşen bu konuda şu anda binlerce influencer dediğimiz yani içerik üretici kişiler  bu alanda içerik üretiyorlar ve bu nedenlede artık sadece uyku için değil zihinsel rahatlama, dinlenme ve stresten kurtulma gibi gerçekten etkili olabilecek içerikler üretiliyor. 

Amaç izleyenin stresinden arındırmak 

Üretilen içeriklerin çeşitlerini söylemenin artık mümkün olmayacağı aşikar ancak hepsi bir amaca odaklanıyor ki bu amaç videoyu izleyen kişinin aradığı rahatlığa ulaşabilmesini sağlamak oluyor. 

Ses dalgalarının etkisi yüksektir 

Haptodysphoria denilen hisse yönelik olarak oluşturulan sesler sayesinde insan her ne kadar kendisini rahatsız eden sesleri duyuyorsa hoşuna gidecek seslerinde bir yerde toplanması sonrasında rahatlığa ulaşabiliyor.

Kısa ve öz videolar artık daha  çok tercih ediliyor 

Elbette videoların artık uzunluğu bir problem olmaya başladı çünkü hayatın hızlılığına yetişebilmek adına kullanıcılar daha hızlı etki görmek ve kısa vakit ayırmak istedikleri için aşağıdaki gibi bir video tercih etmeye başladılar. 

Kulaklık ile dinlenilmesi gerekiyor tüm ASMR videolarının 

 

 

 

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ABD Merkez Bankasından önemli açıklamalar
ABD Merkez Bankasından önemli açıklamalar
Kadınların gizlice fotoğrafını çeken şahıs tutuklandı
Kadınların gizlice fotoğrafını çeken şahıs tutuklandı