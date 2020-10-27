Dönemin modası ASMR

Uyku sorunu çekenler konusunda yardımcı olmak amacıyla ortaya çıkıp sonrasında aslında bir iş alanına dönüşen bu konuda şu anda binlerce influencer dediğimiz yani içerik üretici kişiler bu alanda içerik üretiyorlar ve bu nedenlede artık sadece uyku için değil zihinsel rahatlama, dinlenme ve stresten kurtulma gibi gerçekten etkili olabilecek içerikler üretiliyor.

Amaç izleyenin stresinden arındırmak

Üretilen içeriklerin çeşitlerini söylemenin artık mümkün olmayacağı aşikar ancak hepsi bir amaca odaklanıyor ki bu amaç videoyu izleyen kişinin aradığı rahatlığa ulaşabilmesini sağlamak oluyor.

Ses dalgalarının etkisi yüksektir

Haptodysphoria denilen hisse yönelik olarak oluşturulan sesler sayesinde insan her ne kadar kendisini rahatsız eden sesleri duyuyorsa hoşuna gidecek seslerinde bir yerde toplanması sonrasında rahatlığa ulaşabiliyor.

Kısa ve öz videolar artık daha çok tercih ediliyor

Elbette videoların artık uzunluğu bir problem olmaya başladı çünkü hayatın hızlılığına yetişebilmek adına kullanıcılar daha hızlı etki görmek ve kısa vakit ayırmak istedikleri için aşağıdaki gibi bir video tercih etmeye başladılar.

Kulaklık ile dinlenilmesi gerekiyor tüm ASMR videolarının