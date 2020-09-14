Siyez Unu Besin Değeri

Siyez unu ürünü günümüzde sıklıkla kullanılan ürünlerden birisidir. Besin değeri açısından zengin olan bu ürünün içerisinde kompleks karbonhidrat bulunmaktadır. Siyez unu tüketen kişiler uzun süre kendisini tok hissedebilir. Siyez unu ayrıca gluten oranı düşük olmasıyla dikkat çeken bir üründür. Ekmek yapılırken Siyez unu kullanıldığı zaman Gluten oranı ciddi oranda düşebilir. Bu üründe Gluten oranı azdır fakat Gluten hassasiyeti olan kişilere önerilmemektedir. Özellikle Çölyak hastaları için uygun bir ürün değildir. Siyez ununda E Vitamini, Kalsiyum, Protein, Lif ve Yağ bulunur. Bunun yanı sıra sodyum, fosfor, folik asit, çinko, demir ve selenyum bulunur.

Keçiboynuzu Unu Besin Değeri

Keçiboynuzu unu besin değeri açısından zengin bir üründür. Bu ürünü tüketen kişiler vücuduna çok sayıda vitamin ve mineral almış olur. Fosfor, Protein, A, B, D ve E vitaminleri bu üründe yer almaktadır. Sindirim sistemine iyi gelen bu ürün birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. Bu ürüne Ambar Evim firmasından ulaşabilmek mümkündür.

Çiğ Karabuğday Unu Besin Değeri

Karabuğday ununun 100 gramı yaklaşık olarak 335 kaloridir. Bu ürün özellikle Lif, Magnezyum ve Bakır açısından zengin bir üründür. Özellikle Çölyak hastaları için uygun olan bu üründe Gluten bulunmamaktadır. Bu nedenle diyet listesine eklenebilir. Çiğ karabuğday unu içerisinde ayrıca Potasyum, Kalsiyum ve demir bulunur. Bu ürüne Ambar Evim firmasından ulaşabilmek mümkün.