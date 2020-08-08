Otizm Hakkında Bilinmeyenler

Otizm en sık rastlanılan genetik hastalıklardan birisidir. Ülkemizde çok sayıda otizmli hasta vardır ve bu konuda işleyen birçok vakıf ve sosyal sorumluluk çabaları da yer almaktadır.

Sizlerde Otizm nedir diye merak ediyorsanız Acıbadem Hayat web sayfamıza giriş yapabiliriniz. Burada otizm ile ilgili yapılmış olan en faydalı ve donanımlı içerikler aracılığı ile otizm hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Otizm üç yaşına kadar kendini ortaya koyan ve ömür boyu devam eden genetik bir hastalıktır. Kromozom fazlalığından dolayı oluşan bu hastalık ile otizmli kişilerde zihinsel gerilik oluşmaktadır. Normal insanlardan farklı olarak iletişim becerileri hep çok geride kalmaktadır. Hastalığın düzeyine göre bazı otizm hastalarında bu durum konuşamamaya kadar gidebilmektedir.

Otizm hastalığında erken tanı ve etkin bir tedavi çok önemlidir. Hastalık hiçbir zaman tamamen yok olmayacaktır. Ancak hastalığın etkileri düzenli rehabilitasyon tedavileri sayesinde azalabilecek ve daha kolay bir yaşam imkanı oluşturulabilecektir.

Bu tür bilgilendirmeler ve daha fazlası için Acıbadem Hayat web sayfamıza giriş yapabilirsiniz. Sizler için sağlık alanında en faydalı içerikleri hazırlıyor ve sunuyoruz.

En Sık Karşılaştığımız Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri

Baş ağrısı her gün hepimizin sıklıkla karşılaştığı bir rahatsızlıktır. Baş ağrısı neden olur ve Baş ağrısına ne iyi gelir diye merak ediyorsanız sitemizden bilgi alabilirsiniz. Ya da öksürük neden olur ve Öksürüğe ne iyi gelir diyorsanız sitemize ulaşabilirsiniz.