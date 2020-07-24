Ev boyama fiyatları ve boya- badana fiyatları, sağlığınızdan daha çok önemli değildir. Boya badana hizmeti alarak hem kendi evinizin değerini arttırırsınız, hem de duvarlara sinmiş sinsi mikroplardan arınırsınız. Evinize yeni bir hava katmak, moral açısından motivasyonunuzu arttırmak, gereksinimlerinizi karşılamak ve ilham kaynağınız olan evlerinizi tazelemek için sizden talep edilen, çok cüzi bir rakamdır. Her eve-iş yerine göre badana boya fiyatları değişiklik arz etse de ortalama en kaba 2 günlük iş için boya ve alçı masraflarına ek olarak işçilik ücreti talep edilir. Öyle on binlerce lira para ödemeniz gerekmeden, evlerinizi yenileme fırsatını 25 yıllık boya-badana deneyimi olan firmamızdan sağlayabilirsiniz.

Boyacı Fiyatları Ne Kadar Oldu

Firmamız, boyacı fiyatları konusundaki kararsızlığınıza nokta koyacak en taban fiyatları vermektedir. Bu yüzden boya ve badana işini yaptırma kararı aldığınızda dilerseniz başka firmalardan da fiyat aldıktan sonra bize geri dönüş yapın. Yapıların tadilat gerektirip gerektirmemesi de boya badana fiyatlarını etkiler. Koyu bir fon üzerine açık renk seçiminiz, daha fazla kat çekilmesini gerektirecektir. Dilerseniz boya öncesi tüm duvarlarınıza astar çekilerek de beyaz bir fon sağlanabilir. Ek olarak evin büyüklüğü duvarların kaç metrekare olduğu evin genel yüz ölçümü boyacı fiyatları konusunda farklılıklar gösterir. Yine de firmamız tarafından size hem memnuniyet garantisi ve hem de uygun fiyat garantisi verilmektedir.

Baştan Sona Evlerinize Taze Bir Hava Getirin

Evlerinizi daha sağlıklı ortamlar haline getirmek sizin elinizdedir, korona virüs nedeni ile küresel olarak tüm eski alışkanlıklarımızı değiştirmek ve güncelleştirmek zorunda kaldık. Bu güncelleme, ev- ofis boya badana konusunda da geçerlidir. Daha temiz ve sağlıklı evlere sahip olmak için, profesyonel boya işi yapan firmamızın, tecrübeli boya badana ustalarından yardım alabilirsiniz. Baştan sona, evlerinize tazelik sağlık ve estetik güzellik getirmek için bizimle iletişime geçin. Bu konuda 25 yıllık deneyime sahip olan düzinelerce badana ustamız, boya ustalarımız, alçıpen ustalarımız var. Bu kritik süreçte, kendi başınıza boya- rulo alarak boya işine bulaşmak, sağlığınızı tehdit edebilir. Her şeyden önce, kazıyacağınız duvarlarınızdaki binlerce virüs ve bakteriler, odanın atmosferine yayılarak sağlığınızı tehdit edebilir. Bu tür kötü sonuçların önüne geçmek için bizi arayın