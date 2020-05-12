Tuz Lambası Nedir?

Tuz lambasının kullanımı son yıllarda giderek artmakta ve insanlar üzerinde olumlu etki yaratmaktadır.

Tuz lambası bir çok kişi tarafından merak edilmektedir. Tuz lambası himalaya tuzu ve ve tuz lambası olarak tanınır. İnsan sağlığı üzerinde olumlu etki olan olan tuz lambası lamba yapımında önemli etken olmaktadır.

Lamba’nın yapımında

*Kaya tuzu

*hammadde ve

*Tuz lambası kullanılmaktadır.

Tuz Lambası Ne İşe Yarar?

Tuz lambası kullanıldığı ortama göre değişiklik göstermektedir. Renklerine göre değişiklik gösteren lamba negatif iyonlar yayarak insan sağlığını etkilemektedir. Şifa kaynağı olan tuz lambası kullanım alanlarını oldukça genişletmiştir.

Ofislerde kullanılır. Farklı alanlarda kullanılan tuz lamba kullanımının kullanılması önerilmektedir.

*Nem lambası azaltılır: Kas ve eklem ağrılarını azaltır. Nemli ortamlarda ve rutubetli ortamlarda sağlıklı nem dengesine ulaşılmasını sağlar. Kas ağrılarına büyük etkisi vardır.

*Uyku kalitesini arttırır: Uyku problemi ile karşı karşıya kalan insanların rahat uyuması için kullanılır. Gece lambası olarak kullanıldığında yatak odasının havasını değiştirir ve solunum yollarına iyi gelmektedir.

*Hastalıklara şifa olmaktadır: Solunum yolu hastalığı olan diğer insanlarda bu çok etkilidir. İsmi Çankırı kaya tuzu olarak bilinir. Çankırı kaya tuzu ile yapılmıştır bu lamba. Huzurlu bir ortam oluşmasına büyük etkisi vardır.

Tuz Lambası Nerede Kullanılır?

Oturma odalarında daha fazla kullanılarak gün içerisinde daha fazla nefes alınmasını sağlamaktadır. Çocuk odasında kullanılarak yüksek performans ile çalışma imkanı sağlamaktadır.

Dekoratif amaçlı olarak iş yerlerinde kullanılan ofislerde farklı mekanlarda kullanılır.

En sık karşılaşılan sorulardan bir tanesi olan lambanın dış yüzeyi şeffaf ve nemi çıkarmaktadır.Alınmış olunan tuz lambasının kullanımı ile ilgili bir çok soru sorulmaktadır.

*Tuz lambasının boyu ne kadar?

*Tuz lambası nerelerde kullanılır?

*Tuz lambasının eni ne kadardır?

Tuz lambası 4 cm boyundadır ve derinliği ise 10-11 cm boyundadır. Kaya tuzu lambasının kıskacını sıkıştırıp tuz lamba altlığının orta kısmında yer alan deliğe doğru yerleştirilen ampul böyle kullanılmaktadır.

Tuz lambalarının kullanımı ile ilgili en önemli tavsiyelerden bir tanesi lambanın gece yakılması tavsiye edilmektedir. Kaya tuzu lambasının negatif iyonları odanın içerisine lambanın almış olduğu enerji ile sadece ortamı aydınlatmaktadır.

Nemli ortamlarda yakıldığında tuz lambası ağırlığının orta kısmındaki tuzu korunmuş olur. Çünkü gün içerisinde yaşanılan strestli ortamların etkisi ile havayı değiştiren kaya tuzu oldukça ev oramında etkilidir. Şöyle ki zaten bir kaya tuzu lambasının yayılan negatif iyonlar oda dışına çıkacağı zaman enerjisi ile çıkar. Bu lambanın alıcıları fazla olmaktadır.

Tuz lambası Nasıl Değiştirilir?

Almış olduğumuz gece lambasını verimli kullanabilmek için negatif iyonun oda dışında kalmasını sağlar.

Tuz Lambasının Zararı Var mıdır?

Doğal kaynak tuzu üretilmektedir. Doğal kaya tuzundan üretilen bu tuz doğaldır. Sadece bilgiler bu kadarla da değil.Şöyle ki zaten kaya tuzunun kıskacını yavaş yavaş çekmeliyiz. İyonlar dışarı çıkacağı için bu nedenle tasarruflu ve verimli kullanmak gerekir. Lambanın gece kullanılması tavsiye edilmektedir.

Tuz lambası kullanımı açıldığı zaman içerisinde bir adet buzdolabı ampülü bulunmaktadır. Ve tuz lambası vaziyetinde çıkacaktır kutudan . Kablo 2 metre uzunluğunda olduğu için açma kapama anahtarlığının iki tarafı da kıskaçlıdır. 18 metre genişliği genişliği vardır. Lamba altlığı ve lambanın düzgün monte edilmiş olması gerekir.

Strese bire bir olan tuz lambası ısınır ve negatif iyon yayar. İnsan sağlığı açısından faydalı olan bu lambanın solunum sıkıntısı çeken insanlar için bire birdir. Kaya tuzları yapısı gereği fazla nemi üzerine çeker.

Tuz lambasının zararı yoktur. Aksine bir çok faydası bulunmaktadır. Bronşit olan insanlara karşı oldukça nazik olan bu lamba bronşit rahatsızlığı bulunan insanlar için birebirdir.

Yapısı gereği tüyü içerisine alan kaya tuzlarının nemi kurutur

Tuz Lambasının Ömrü Ne Kadardır?

Ortalama 100 yıldır.10- 12 kilogram ağırlığındadır.

Sahte Himalaya Tuzu

Gerçek himalaya tuzu aslında elle oyulmuştur ve himalaya tuzunun katı boklardan oluşmuştur.Himalaya tuz lambasının su moleküllerini kendisine çeker.Arjenler hava kirleticiler ile küf bakteri ve hava yoluyla hapsolduğu düşünülüyor. Moleküller tuz lambası ile tuzu ısıttığı için bu döngü tekrar edilebilir.

Tuz lambasının ışığına bakmak sakinleştici olabilir. Bugüne kadar himalaya tuz lambasına odaklanan herhangi bir bilimsel çalışma olmamıştır. Fakat diğer tuz araştırmalarında mukusiyerleri taşını hızlandırır.

Havayı Temizler mi?

Himalaya tuz lambasının havayı temizlediği bilinmektedir. Daha öncede belirtildiği gibi su buharı çekilebilir. Elektromanyetik alanlarda radyasyon yayar.Cep telefonları bunlara örnek olabilir. Cep telefonlarına sürekli maruz kalmak radyasyona maruz kalmak demektir.

Astım Ve Alerjiyi Azaltır mı?

Tabii ki de azaltır. Çünkü enerjinin lambadan geçmesi ile tuz terapisi ile hafif ve orta dereceli koah hastalığı olan hastalarda %85 hastalığı azaltmaktadır. Hafif ve orta dereceli hastalıklarda kronik olan koah hastalığına oldukça dirençlidir bu lamba.

1800 lü yılların sonlarından sibiryada bulunan tuz madenleri çalışan işçilerin solunum hastalıklarına daha dirençli olduğu görülmüştür.

Ruh halini düzelten bu lamba stres seviyesini düşürmektedir.

Gerçek mi yoksa sahtemi olduğunu anlamak için birçok yol vardır. Kötü iade politikası uygulanıyorsa sahtedir. Gerçek himalaya dayanıklıdır. Son derece katı ise sahtedir. İyi üretici bunu bilir.

Oldukça dayanıklı olan bu kaya tuzu oldukça kırılgandır. Alındığında tuz kristalinin çok kolay zarar görebileceği gibi çok fazla ışık vermez bu ise sahte olduğunu gösterir.

Pakistanda adı bile geçmiyorsa anlaşılmalıdır ki Khewra yer altı madenlerinden çıkıyorsa bu gerçek değildir. Doğası gereği tuz emicisidir.

Son düşüncelere göre şuana kadar bilim adamları himalaya tuz lambaları ile bir çok deney yapmışlardır.

Herhangi bir yararı görülmüyorsa bu uygun değildir.Yani ürün sahte olabilir. Gerçek tuz neme maruz kaldığında terleme eğilimi gösterir.

Ucuz ve beyaz renkteyse genellikle sahtedir. Pembe veya turuncu renk tonlarında bulunurlar. Pahalı ve beyaz himalaya’nın son derece iyi ve yüksek fiyatı vardır. Eğer tuz lambası içinde bulunuyorsa içindeki tuz lambasının sahte olma ihtimali yüksektir.

Herhangi bir yararı görülmediği takdirde kullanışsız olarak sayılır. Sapasağlam olan kaya tuzları oldukça dirençlidir.Aynı zamanda düzenli olarak kullanıldığında artık sağlığı olumlu yönde etkilemektedir. Ve müşteriler bu yönden çok mutludur.

Olumsuz etkileri oluyorsa aynı zamanda doktora danışılmalıdır. Olumlu etki yaratan bu lamba aynı zamanda evlerde de kullanılmak için tasarlanmıştır.

Tasarlanan bu lambalar artık kullanıma hazır hale gelmiştir. Ve lambalar uygun boyutta olduğu için herhangi bir araştırma yapılmamıştır.

Kaya tuzu diğer tuzlardan farklıdır. Tabanı küflüdür.Buna rağmen içerisindeki bir çok maddenin tuzu bastırdığı söylenir.

Şöyle ki oda dışına çıkılacağı zaman insanda farklı bir etki yaratmaktadır. Rahatlıkla odaya girildiğinde spesifik olarak çalışmalar yapılmıştır.

Himalaya tuz lambasının yararları arasında oldukça faydalı olan ve gerçeği ile sahtesini ayırt etmek için adeta tuzun içindeki tüyler çıkmaması gerekir.

İade edilmez politikası uygulanıyorsa müşteriler tarafından bu hoş karşılanmalıdır. Alındığında oldukça nazik olan ve dayanıklı olan bu lamba iyi kullanılmalıdır.

Eğer sahte olduğu düşünülüyorsa iade edilemez politikası uygulanmalıdır satıcı tarafından. Satıcı ise bunu almamalıdır.