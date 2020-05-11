Çin Vizesi Başvurunuzun Reddedilmemesi İçin

Çin Halk Cumhuriyeti dünyanın ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Ülkemizden ticari amaçla ülkeye giden çok olmaktadır. Aynı zamanda ülkenin gezilecek yerleri fazla olduğundan gezi amaçlı gidenler de oldukça fazladır. 1 Ocak 2018 tarihinde Çin vizesi şartlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Ülkenin yaptığı değişikliklerdeki amaç ise T.C vatandaşlarının vize başvurularında kolaylık sağlamaktır. Böylece başvuru işlemlerinin etkili bir şekilde yapılabilmesi de mümkün olmaktadır.

Çin Vizesi Başvuru İşlemleri

Çin, Doğu Asya’da bulunan bir ülkedir. Eğitim, ticaret, ziyaret, seyahat gibi nedenlerle ülkeye gitmek isteyen Umuma Mahsus Bordo pasaport sahipleri Çin vizesi almalıdır. Yeni vize şartlarına uygun olarak bordo pasaportlular vize başvuruları Marina Vize Başvuru Merkezi üzerinden yapabilirler. Gri, siyah ve yeşil pasaport sahipleri ise 30 gün sürecek olan yolculuklarında vizeden muaftırlar. Vize almadan ülkeye girip 30 gün kalabilirler. Bu sürelere dikkat ederek gidiş dönüş yaptığınızda bir sonraki sefere vize alma işlemlerini çok daha pratik bir şekilde olabilmektedir.

Ülkemizden Çin Vizesi Başvurusu

Ülkemizden ticari amaçlarla çok sayıda Çin vizesi başvurusu yapılmaktadır. Bundan dolayı yoğunluk olmaktadır. Yoğunluk içinde ret almamak için dikkat etmek gerekir. Çin’in vizelere ret verme nedenleri arasında evraklarda yanlış beyanda bulunmak, güncel evraklar sunmak, daha önce yapılan seyahatte güvensizlik oluşması, evraklarda eksiklik olması gibi nedenler bulunur. Marina Vize Başvuru Merkezi sizlere vize başvurularında destek olabilmektedir. https://www.marinavize.com sayfasından etkili bir danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

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