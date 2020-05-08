Fatih Eryılmaz (KIBRIS) Ülke Geneli Karantina Sürecini Değerlendirdi!

KKTC Fatih Eryılmaz,Corona virüsünün daha fazla yayılmaması için birçoğumuzun beklentisi virüs bitene kadar ülke genelinde belirli bir süreliğine sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi. Fakat ülkemiz bu durum ile başa çıkabilir mi konusu maalesef ki şu an öngörülebilir bir durum değil.

Birçok kesimden ve muhalefetten salgının engellenmesi için bazı ülkelerde uygulanan sokağa çıkma yasağının bizim ülkemizde de uygulanması adına çağrı yapılıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok tartışılan sokağa çıkma yasağı konusunda yaptığı açıklamada üretimin devam etmesinin gerektiğini belirtti ve böylece bu konudaki net cevabı aktarmış oldu.

Kıbrıs Fatih Eryılmaz

Peki, ülkemizde üretim devam etmeli mi? Bu sorunun cevabı mecburen evet. Çünkü ülkemiz maalesef ki hem temel ihtiyaçlarımız olan ürünlerin sürekliliğinin sağlanması adına hem de ihracat sayesinde dışardan gelen nakit akışı ile ülke ekonomisinin sarsılmaması adına üretim yapmaya devam etmek zorundadır. Eğer ki üretim durursa hem bizler için ihtiyacımız olan temel ihtiyaç ürünlerimizin üretimi durduğu için bu alanda uzun vadede bir kıtlık söz konusu olabilir hem de ihracatımız durduğu için ülkemize dış ülkelerden olan nakit akışı kesilir ve böylece ülke ekonomimiz sarsılır. Zaten çok iyi bir ülke ekonomimiz olmadığı için şu an için maalesef ki ülke ekonomimizin sarsılmaması bizler için çok önemli bir husus. Ülke ekonomimizin sarsılma durumu maalesef ki bu ülkede yaşayan bireyler olarak hepimizi etkileyecek bir husustur.

KKTC Fatih Eryılmaz,Corona virüsü için ülke genelinde yapılabilecek muhtemel bir genel karantina durumunun ne kadar süreceği tam olarak belirgin bir süre değil. Belki de bu yüzden ülke geneli bir karantina kararı çıkarılamıyor. Belki 1 haftalık veya 2 haftalık bir süreç olacağı kesin olsa ona göre bir durum belirlenmesi yapılarak karantina kararı çıkarılabilir ama şu an için bu sürecin ne kadar olduğu tam olarak belirlenemediği için üretimin devam ettirilmesi doğru bir hamle.

Diğer bir açıdan, şu an genel duruma baktığımız zaman halkımızın bir kısmının bu konuda yeterli derecede bilinçli olarak hareket etmediğini görebiliyoruz bu yüzden sokağa çıkma yasağının ülkemiz için gerekli olduğu görülüyor. Bu duruma göre kısmi olarak uygulanacak bir sokağa çıkma yasağının ülkemiz için gerekli olduğu aşikâr.

Bu bağlamda sadece kısmi bir sokağa çıkma yasağının olması, en azından şu an için üretimin kesinlikle devam etmesi ve salgının daha fazla yayılmaması için işe gitme zorunluluğu olmayan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmaması en makul seçenek olarak duruyor. Çalışan insanlar için iş yerlerinde alınacak önlemler, üretimin devamlılığı ve işe gitmeyen insanların evlerinde kalması neticesinde salgın durumunun artmaması, vatandaşlarımız için temel ihtiyaç ürünlerinin tedariği ve ülke ekonomisi konularında sorun yaşanmaması öngörülüyor.

Fatih Eryılmaz Kimdir?

Kıbrıslı değerli iş adamı Fatih Eryılmaz’ın içerisinde bulunduğu sektörler; sağlık sektörü, tarım sektörü, gıda sektörü, tekstil sektörü ve turizm sektörüdür.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içerisinde gerçekleştirmiş olduğu başarılı yatırımlar ile adından sıkça söz ettiren bir ismi bugün sizlere tanıtmak istiyorum.

Bu isim, haber başlığımızda da vurgulamış olduğumuz gibi Fatih Eryılmaz beyefendidir. Fatih Eryılmaz, Türk asıllıdır ve aynı zamanda da Kıbrıslı bir iş adamıdır.

Kıbrıs’ın pek çok alanda yatırıma ihtiyacı olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Elbette tek başına Fatih Eryılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomisini ayağa kaldıracak güce sahip olmayabilir. Fakat gerçekleştirdiği projeler ile yüzlerce kişiyi istihdam etmesi bile Kıbrıs için değerlidir.

Fatih Eryılmaz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içerisinde faaliyetlerini sürdüren iş adamı Fatih Eryılmaz’ın çok sayıda sektöre girdiği kaydedilmiştir. Peki bu sektörler nelerdir? Hemen sizler için tek tek sıralayalım.

Fatih Eryılmaz Kıbrıs

Kıbrıslı değerli iş adamı Fatih Eryılmaz’ın içerisinde bulunduğu sektörler; sağlık sektörü, tarım sektörü, gıda sektörü, tekstil sektörü ve turizm sektörüdür. Bunlar elbette sadece bizim bildiğimiz sektörler.

Fatih Eryılmaz beyefendinin Kıbrıs içerisinde farklı sektörlere de uzandığı kuvvetle muhtemeldir.

Yiğitler Tekstil Sanayi A.Ş. Kıbrıslı iş adamı Fatih Eryılmaz’ın sahibi olduğu şirkettir. Şirket bünyesinde onlarca kişinin istihdam edilmesine vesile olan Fatih Eryılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve aynı zamanda Türkiye içerisinde de adından sıkça söz ettirmeye devam etmektedir.

Kıbrıslı değerli iş insanı olan Fatih Eryılmaz’ın, Müşkülpesent Lokantası’nın da sahibi olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu lokanta, adından da anlaşılabileceği gibi, gerçekten zor beğenen kişiler için hazırlanan bir lokantadır. Dışarıda yemek yemek, elbette pek çok kişi için oldukça değerlidir.

Çünkü genelde dışarıda bir lokantaya giderken, yanımızda çok sevdiğimiz ailemiz ya da iş arkadaşlarımız bulunur. Ailemizi ve iş arkadaşlarımızı konforlu, nezih, yemeklerinin de lezzetli olduğu bir lokantaya götürmek son derece değerlidir.

Bu bağlamda Türk asıllı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetli olan Fatih Eryılmaz’ın sahibi bulunduğu Müşkülpesent Lokantasını, yemekleri zor beğenen kişilere bilhassa tavsiye etmek isterim. Bildiğiniz gibi, Müşkülpesent kelimesinin sözlük anlamı; ince eleyen, sık dokuyan, zor beğenen, oldukça seçici ve titizdir.

İşte Müşkülpesent Lokantasının kuruluş amaçlarından biri de, bu tarz zor beğenen ve titiz müşteriler için adeta biçilmiş kaftan olmasıdır. Ailenizi, sevdiklerinizi, iş arkadaşlarınızı, komşularınızı nezih bir lokantada ağırlamak isterseniz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sevilen iş adamlarından olan Fatih Eryılmaz’ın sahibi bulunduğu Müşkülpesent Lokantasına gitmenizde yarar vardır.

Kuzey Kıbrıslı iş adamı Fatih Eryılmaz’ın Müşkülpesent Lokantası hakkında fazla söz söyledik.