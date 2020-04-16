Evlenince Her Şeyi Boş verenlerden Misiniz?

Tipik çiftlerden biri olduk. Hani herkesin annesinin evlenmeden önce 36 beden olması var ya, bu gerçekmiş, kendimden biliyorum. Eşim de öyleydi.

İkimiz de gayet fit insanlardık, sonra nasıl oldu da ipin ucunu kaçırdık anlamadım. Evlendikten sonra bir salma hali sanırım bunun adı. Bazı arkadaşlarımdan Vaser Liposuction diye bir şey varmış onu duydum ama ilk önce korktum.

Güzel yemek yaparım, artık kocama marifetlerimi göstereyim mi dedim ne dediysem her gün çeşit çeşit yemekler, üzerine dışarıya çıkıp bir tatlı... 80 kilo bir kadın olup çıkıverdim. Bundan sonra estetik ameliyat bizim için daha iyi bir ihtimal olmaya başladı.

Annem uyandırdı bizi bu durumdan, siz gittikçe kilo mu alıyorsunuz acaba diye. Acı gerçekle yüzleşme vaktiydi işte.

Önce bir yürüyüş yapalım dedik. Tabi ki sadece 2 hafta devam ettik sonra aynı devam. Midemiz büyümüştü bir kere durmadan acıkıyor, yemek yememeye çalıştıkça ikimiz de agresifleşiyorduk.

Hiç uzatmadık hemen ir randevu aldık, bunun çözümü bizde değildi bu belliydi. Uzadıkça bu süreç yıpranan bizler olacaktık çünkü.

Doktorumuz mide botoksunu bize uygun gördü. Sonuçları bize oldukça cazip geldi. Diğer bir tercih mide balonu yöntemi idi. Fakat doktorumuz mide balonu sonrasında mide bulantısı sebebiyle birçok insanın bir operasyon ile çıkartmak istediğini söyledi.

Mide balonunu böylece kafamızdan eledik ve mide botoksunda karar kıldık. Sonrasında herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık zaten ortalama yirmi dakika sürdü.

Normal hayatımıza kolayca geri döndük. Fakat operasyon sonrası sizlere söylemem gereken en önemli şeyi söyleyeyim, bir diyetisyene gitmeniz. Vereceğiniz kilo miktarı uyacağınız diyet ile orantılı olacaktır.

Diyet konusunda da hiç zorlanmadık, çünkü resmen acıkmıyorduk.

Şimdi ne halde miyiz? Yeni kilolarımızla oldukça mutlu, tabi arada tatlı yiyoruz ama aşırıya kaçmamak kaydıyla...

Kaynak : http://esteport.com/vaser-liposuction.html