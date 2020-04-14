Servet Yardımcı Liglerin Başlama Tarihini Açıkladı

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, beIN Sports'a yaptığı açıklamada liglerin yeniden başlaması konusunda önemli ifadeler kullandı. UEFA'nın liglerin bitirilmesini istediğini söyleyen Yardımcı, bu ay içerisinde yeniden değerlendirmeler yapılacağını ve sonuçları 21 Nisan'da göreceklerini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, corona virüsü nedeniyle ertelenen liglerin ne zaman başlayacağı konusunda kritik açıklamalar yaptı.

Yayıncı kuruluşun canlı yayınına bağlanan Yardımcı, UEFA’nın liglerin bitirilmesini istediğini belirtti. Verilecek kararın 21 Nisan’da netleşeceğini söyleyen Yardımcı, “Liglerin en erken başlama tarihi için haziran başını söyledik ama bu tarihi mayıs başında tekrar değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı. İşte Yardımcı’nın açıklamalarından satır başları;

“UEFA Liglerin Bitirilmesini İstiyor”

“Belçika bir duyuru yapmıştı, liglerin tesciliyle ilgili. Fakat bu kararı 24 Nisan’a ötelediler. UEFA Yönetim Kurulu’nun 23 Nisan’daki durumuna göre kararı gözden geçirecekler. İnsan sağlığı çok önemli. UEFA, devletlerin vereceği kararlara göre hareket etmek zorunda. UEFA’nın istediği, tam bir dayanışma içinde tüm liglerin bitirilmesi.”

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“Futbolun Gördüğü En Büyük Kriz”

“Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ni etkileyeceği için UEFA, ‘Siz ligleri oynatmadınız, sportif olarak sonuçları almadınız. Bizim turnuvalarda sizlere yer olmayabilir.’ kararını verebilir. Futbolun şu ana kadar gördüğü en büyük kriz bu. Süreci çok yakın şekilde takip ediyoruz. Başta Spor Bakanımız ve Bilim Kurulu’nun verdiği kararlar doğrultusunda biz de karar alıyoruz, onların telkinleriyle.”

“Haziran Başı Dedik Ama…”

“Biz de liglerin en erken başlama tarihi için haziran başını söyledik ama bu tarihi mayıs başında tekrar değerlendireceğiz. UEFA, yeni sezonda FFP konularıyla ilgili tamamen esnekliğe gidecek.”

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