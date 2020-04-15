Dünyaya Açılan Kapı WTT

3 kıta 13 ülkede nitelikli ve vasıflı işçi arayan World Trade Ticket, rotasını Türkiye’ye çevirdi. Yetenegimbiletim.com adıyla hizmet verecek olan İK şirketi yakın zamanda sosyal bir soruna dönüşen işçi göçünü fırsata çevirecek mi?



Dünyada 15 bin kişiden fazlayı iş sahibi yapan 9 binden fazla üye iş yerine sahip olan WTT, 13 ülkeyi merkez olarak belirleyerek faaliyet göstermeye başladı. İlk etapta ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, İsviçre, Fransa, BAE, Katar, Avusturalya, Finlandiya ve Belçika’yı kapsayacak.



WTT ücretli mi? WTT tamamen ücretsizdir. 9 binden fazla üye iş yerine sahip olan WTT senin davetiye formun ile sana en uygun iş ilanını bir araya getiriyor, mesleğini bilete dönüştürüyor.