Juul Pod Nedir? Kullanımı ve Sipariş

Juul pod, dilimizde kartuşlu elektronik sigara olarak girmiştir. Juul pod elektronik sigaralar bilinen elektronik sigaralardan daha farklı bir formdadır. Bu elektronik sigaralarda elektronik likit ve bobin bulunmaz. Pod ismi verilen bir tür kartuşu bulunur. Kartuşun içerisinde hazır salt likit bölmesi bulunur. Bobin isimli yapısı ise daha önce yüklenmiş olarak bulunur. Bazı modeller üzerinde bobin ve elektronik likit değişimi yapılabilirken Juul podda salt likit ve bobin değişimi yapılmamaktadır. Sisteminde bu yüklemeleri yapabilecek açık bir devre bulunmamaktadır. Bunlar yerine Juul pod elektronik sigara, içerisinde salt likit ve bobinin bulunduğu bir kartuş ile birlikte çalışmaktadır. Bu kartuşa at pod ismi verilir. At pod isminden de anlaşıldığı gibi bir kullan ve at anlamına gelen at pod kartuşudur.

Juul pod elektronik sigaraların birbirinden farklı tatları bulunan kartuşları ile her gün aynı tadı almak zorunda kalmayacaksınız. İstenilen her zaman yeni bir tat deneme imkânınız bulunmaktadır. Firmamızda üretilen kartuşlarımızdan sipariş vererek bu tatları deneme imkanını sizlere sunuyoruz. İçinizden mango aromalı bir tat geçerse sizlere mango kartuşu takarak keyifli bir sigara içimi sunuyoruz. Farklı tatlardan sıkılıp normal tütün özlemi duymanız durumunda ise kartuşunu değiştirmeniz yeterli olacaktır. Yeni bir kartuş değiştirmeniz durumunda diğer elektronik sigaralarda olduğu gibi likit değiştirme ve özel temizlik yapmaya ihtiyaç duymayacaksınız. Juul Türkiye olarak sitemiz üzerinde yaptığınız gezinti sonucu seçmiş olduğunuz kartuşların uygun fiyatlarla siparişini vermek için bizlerle iletişime geçerek sizlere uygun sunulan eşsiz tatlar ve imkanlarımızdan yararlanabilirsiniz



Juul Nedir



Juul nedir? Juul elektronik sigara sektörüne yakın bir zamanda girmiştir. Buna rağmen diğer elektronik sigaraların yanında oldukça üst seviyeye çıkmıştır. Kapalı sistem devresine sahip olması Juul’u diğer elektronik sigaralardan birkaç adım öne çıkartmıştır. Standart elektronik sigaraların likit doldurma haznesinin ve bobinlerinin bulunması ve Juul’un likit haznesinin hazır olarak gelmesi ile birlikte temizlenmeye ihtiyaç duyulmaması oldukça dikkat çekmiştir. Juul’un bu özelliğe sahip olması ile birlikte kartuş doldurma gibi sorunu olmaya bir sisteme geçişini sağlamıştır. Temizlenme gibi bir sorununun olmaması sebebiyle de istenilen her saatte farklı kartuşları takıp farklı tatları deneme imkânı sağlamıştır.

Firmamızda üretilen Juul alüminyumdan oluşmuş bir gövdeye sahiptir. Özel nefes sensözleri bulunmaktadır. Bu sayede ek bir tuşa ihtiyaç duyulmadan kullanılmaktadır. Şarj edilebilme özelliğinin bulunması ve ekstra mıknatıs taşıması da Juul!u diğer elektronik sigaralara oranla daha ilgi çekici yapmakta ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Firmamızda üretilen Juul elektronik sigaraların en önemli özelliği normal sigaralara alternatif olarak üretilmiş olmasıdır. Normal sigaranın verdiği zararları vermeyen Juul, sigarayı bırakmak isteyen herkesin ilk tercihi olmaktadır. Juul içerisinde kullandığımız salt nikotinin vücut içerisinde emilmesi oldukça kolaydır. Bu şekilde oldukça etkilidir. Juul’un vermiş olduğu keskin his ise sizlere sigarayı aratmayacak özellikle olmaktadır.

Firmamızda üretilen Juul elektronik sigaralar ile sigara keyfini en üst seviyede yaşamanıza imkân sunulmaktadır. Yapmanız gereken tek şey ağızdan nefes ile çekim yapmaktır. Alınan birkaç nefes size keskin sigara hissin ulaşmanızı sağlayacaktır.

Juul Kartuş Satın Al

Standart sigaraların fiyatları ile birlikte Juulu karşılaştırdığınızda bütçenizde ne kadar azalma olduğunu kendiniz fark edeceksiniz. Juul satın alarak bütçenizde %50 oranında azalma olacaktır. Juul elektronik sigaraların boyutları uç kutusu kadar olmaktadır. Kadın ve erkek kullanıcıların rahatlıkla kullanabilmesi açısından estetik olarak üretimi yapılmıştır. Görsel olarak şık görünen Juul elektronik kartuşlardan satın almak için internet sitemiz üzerinde bulunan iletişim adreslerimizden ya da mail adreslerimizden bizlere ulaşarak kendiniz için en uygun Juul kartuş siparişi verebilirsiniz

Juul Başlangıç Seti

Juul başlangıç setimiz içerisinde sizlere özel olarak tasarlanmış 4 adet farklı lezzet bulunan kartuş, 1 adet elektronik cihaz ve 1 adet cihaz şarj aleti bulunmaktadır. Sitemizdeki başlangıç kitimizi inceleyerek kendinize özel sipariş oluşturabilirsiniz.

Juul Sipariş

Juul elektronik sigara ve kartuş siparişi için firmamızın internet sitesinde bulunan model, renk ve çeşitleri inceleyerek kendinize uygun olan aromaları sipariş verebilirsiniz. Siparişlerinizi çağrı merkezi numaramız ya da e posta yoluyla mail göndererek oluşturabilirsiniz. Ödemelerinizi kredi kartı, havale/eft ve kapıda nakit ödeme olarak gerçekleştirebilirsiniz. Firmamız sizlere en kaliteli tatları sunarak keyifli bir sigara içme deneyimine sahip olmanız adına kesintisiz hizmet vermektedir.