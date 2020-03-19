Formül B Nedir? Ne Değildir?

Formül b bir kişinin evli olduğunu kanıtlamak amacı ile düzenlenen resmi bir belge olarak tanımlanmaktadır. Yabancı makamlara verilmek amacı ile düzenlenmektedir. Ayrıca kişinin evli olduğunu kanıtlamasının yanında kişisel bilgilerini doğrulayan ve kimliğini kanıtlayan bir belge olmaktadır. Bu nedenle bu belgenin alımına şahsi olarak başvuruda bulunmak gereklidir. Sizler de formül b belgesi hizmeti için danışmanlık ofisimize gelebilir ya da müşteri hizmetleri bölümümüzü iletişim numaramızı arayabilirsiniz.

Formül B ne değildir diye soracak olursak her ne kadar kişisel bilgileri içerse de bir kimlik yerine geçmemektedir. Sadece kişilerin medeni durumlarını kanıtlayıcı nitelikte bir belgedir. Ancak evlilik cüzdanı yerine geçmemektedir. Evlilik cüzdanının aslı incelenerek düzenlenmiş olan kişinin evli olduğunu kanıtlayıcı bir belge niteliğindedir.

Formül B Nereden Temin Edilir?

Formül B yurt içinden ya da yurt dışından alıma göre farklı yerlerden temin edilebilmektedir. Yurt içi formül B alımları için kişilerin İl Nüfus Müdürlüğü ya da İlçe Nüfus Müdürülüğüne giderek kişilerin şahsi olarak başvuruda bulunması gerekmektedir.

Formül B yurt dışı başvuruları için bulunulan ülkenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğu ya da büyükelçiliğine şahsi olarak müracaat etmek gereklidir.

Formül B bir nevi evlilik belgesidir. Bu nedenle geçerlilik kazanabilmesi adına bu belgenin apostil onaylı olarak istenmesi gerekmektedir. Ayrıca kişilerin isteğine göre olabildiği gibi, başvurulacak kurum ve kuruluşların taleplerine uygun şekilde formül b tercüme hizmeti sağlanmaktadır.