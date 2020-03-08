SENDEN BAHSEDERİM KEYFEKEDER’DEN PATİLİ DOSTLARIMIZA

Uzun süredir sessizliğini koruyan KEYFEKEDER grubunun, SENDEN BAHSEDERİM isimli albümü SONY MÜZİK& LUCKYONES MÜZİK etiketiyle dinleyicisi ile buluşuyor.

Albümle aynı ismi taşıyan çıkış parçası SENDEN BAHSEDERİM için patili dostlarımızla özel bir klip çekildi. Sahiplerinin terkettiği evcil hayvanları konu alan klibin senaryo ve yönetmenliğini aynı zamanda grubun gitaristi olan ÖZGÜR GÜNGÖR üstlendi. Başrolünde 2 eğitimli Golden cinsi köpeğin oynadığı klibin çekimleri İstanbul sokaklarında ve Belgrad Ormanı’nda gerçekleştirildi. Grup bu klipte diyor.

ONLAR DOSTLARINI TERKETMEZ , PEKİ YA SİZ?

Albümde yer alan şarkıların söz, müzik ve aranjeleri, grubun vokali BERK TERMİN ve elektro gitaristi ÖZGÜR GÜNGÖR’e ait.

Bas gitarda SAYGUN SAZCI ve davulda YAVUZ AKTÜRK’ün yer aldığı, ÖZGÜR GÜNGÖR’ün prodüktörlüğünde hazırlanan SENDEN BAHSEDERİM isimli albümde 9 şarkı yer almaktadır.

SENDEN BAHSEDERİM KLİBİ YOUTUBE LİNKİ: https://youtu.be/WbBxKvbNyLg

GRUBUN İNSTAGRAM ADRESİ:https://instagram.com/keyfekedertheband

GRUBUN İNTERNET SİTESİ:www.keyfekederband.com

BÜTÜN ALBÜM SPOTİFY: https://open.spotify.com/album/0WLcVxUllrzBoY3DRX8Euw?si=FTIpP9khS5SVPhmfQjhQyA

İLETİŞİM:meleksarigil@gmail.com

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