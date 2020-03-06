Almanya 2020 Göç Yasası

Almanya yeni göç yasası'na göre 45 yaş ve üzerinde olup, yine de uzman olarak vizeye başvurabilir miyim?

Evet. AB Mavi Kartı alamıyorsanız ve yıllık brüt maaşınız 45.540 EUR'dan az olacaksa, yeterli bir emekli aylığı kanıtı da sağlamanız gerekir. Ek yaşlılık temininin kanıtı olarak, menşe ülkenizdeki veya diğer ülkelerdeki yasal emeklilik sigortası programındaki haklar, bireysel emeklilik veya hayat sigortası poliçeleri veya gayrimenkul veya diğer varlıklar dikkate alınabilir.

Ailemi yanımda getirebilir miyim?

Türkiye’den almanyaya göç ediyorsanız, Eşi / uzmanlık alanı ve küçük çocukları (yani çekirdek aile denilen), aile birleşimi amacıyla vize başvurusunda bulunabilir. Başvurular, uzman vizesine başvurduğunda zaten yapılabilir. Tüm aile için geçim kaynağının ve yeterli yaşam alanının Alman devletinin desteği olmadan güvence altına alındığına dair başvurular hakkında olumlu bir karar alınması önemlidir. Temel olarak, eşin Almanya'ya girmeden önce Almanca dil becerileri kazanması beklenmektedir. Vize başvurusunda bulunduğunuzda, en düşük A1 seviyesine sahip dil ​​sertifikası sunabilmeniz gerekir. Bu gerekliliğin istisnaları vardır. Örneğin, uzmanın AB Mavi Kart gereksinimlerini karşılaması halinde gerekebilmektedir.

Çekirdek aileden almanya göçmenlik dairesinden başvurular daha sonraki bir tarihte de yapılabilir. Bu durumda da, Almanya'da vasıflı işçinin işe alındığına dair kanıt, güvenli bir geçim kaynağı, yaşam alanı ve dil becerileri sunulmalıdır. Uzmanın zaten 16 yaşında olan çocukları daha sonra ebeveynlerine taşınmayı planlıyorsa, kendileri zaten Almanca konuşmalıdır.

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Kaynak : https://almanyavizedanismanlik.com/almanya-2020-goc-yasasi

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