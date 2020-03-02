Diblong Kahve Nasıl Kullanılır?

Cinsel hayatınızdaki sorunlardan şikayet ediyorsanız vakit kaybetmeden Diblong kahve kullanmalısınız. %100 olumlu performans gösteren bu kahvenin gıda takviyesi olduğunu ifade etmek gerekir. Cinsel yaşantınızın sıkıcı ve isteksiz geçtiğini düşünüyorsanız bu ürün sizin için en doğru tercih olacaktır. Yüksek performans ve maksimum haz sunan Diblong kahve sayesinde cinsel hayatınıza renk gelecektir. Bu ürün; kullanılmasının ardından yalnızca bir saat içerisinde etkisini gösterecektir. Cinsel ilişkiden bir saat önce kullanmaya başladığınız takdirde hem siz hem de partneriniz güzel bir cinsel deneyim yaşayacaktır.

Diblong Kahve Kullanımı

Diblong kahve kullanımı oldukça basittir. Normal kahve içer gibi bu kahveyi de içebilirsiniz. Sıcak suyla veya ılık suyla karıştırarak içebileceğiniz bir üründür. İçerisine süt veya farklı bir madde katmadan içmeyi denemelisiniz.

Diblong kahve; dörtlü, sekizli, 12'li ve 24'lü paket halinde satılmaktadır. Her bir kahve pakedinin on gram olduğunu söylemek gerekir. Bir pakedi tek bir kullanım olarak düşünebilirsiniz. Bir saat içerisinde etkisini gösteren bu kahvenin etkisinin ne kadar süreceği kişiye bağlı olarak değişmektedir. Ancak, ortalama iki saat gibi bir etki süresinin olduğunu ifade etmek gerekir. Bazı kişilerde bu sürenin altı saate kadar çıkması mümkündür.

Diblong kahve kullanımının herhangi bir yan etkisi yoktur. Hem erkeklerin hem de bayanların kullanımına müsait bir üründür. Bu noktada, hamile kadınların veya hamile kalma riski bulunan kadınların bu kahveyi kullanması riskli olacaktır. Bu özellikteki kişilerin doktorlarına danışmadan bu ürünü kullanmaması gerekir. Bunun yanı sıra, farklı bir hastalıktan dolayı ilaç kullananların da bu kahveyi tüketmeden önce doktorlarına danışması doğru olacaktır. Ancak, genel olarak, sağlığa zararlı hiçbir yan etkisinin olmadığını tekrar hatırlatmak gerekir. Ayrıca, fiyatları da oldukça uygundur.

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