SEO Uzmanı internet sitenizin arama motorların da erişebilir , bulunur olmasını sağlar SEO Uzmanı istediğiniz anahtar kelimeler de arama motorlarında üst sıralarda yer almanızı , üst sıralara çıkmanızı sağlayan SEO çalışmasını yapar, sitenizin trafiğini arttırır firmanız ve ürünleriniz ile hedeflenen kitleyi , müşteriyi buluşturur. iyi bir SEO Uzmanı kısa süreli çözümlerden se uzun süreli ve stabil , sağlıklı sonuçlar veren çözümleri uygular takibini sürdürür SEO Uzmanı bu tecrübeye sahip kişidir. Arama motorları aramaların da sitenizin tanınması ve öncelik kazanması için yapılması gereken metot ve stratejilerin toplamına SEO ( Search engine optimization ) yani arama motoru optimizasyonu çalışması, kısacası SEO diyebiliriz. Arama motorlarına en güncel ve en iyi örnek tabi ki Google dir. Her arama motoru farklı uzmanlıklar gerektirebilir.





SEO Uzmanı Nasıl Çalışır

SEO aşama aşama sürdürülen bir süreçtir. Piyasa ve rakipsiteler değerlendirilir, site analiz edilir, tanıtımlar yapılır ve backlik alımları gerçekleştirilir sosyal medya çalışmaları yapılır gerekli kriterler uygulanır. SEO Uzmanı tüm bu aşamaların takibini, değerlen ve bu süreçte nerde nasıl bir strateji izlenmesi gerektiğinin krokisini çizen ve uygulayan kişidir. Tahmin kabiliyeti ve tecrübe ile özenli bir çalışma SEO için olmazsa olmazlardandır.

Google ’da ilk sıralar da çıkmak, reklamın en güncel ve önemli hali diyebiliriz. Bunun farkında olan firmalar gözünü televizyon reklamları kadar google aramalarında ilk sıralarda çıkmaya yöneltiyorlar. Google aramalarında üst sıralar da çıkmak belli bir Google SEO Uzmanı tarafın dan yapılan, SEO çalışması ve emeği gerektiren bir süreçtir. Planlı ve programlı çalışma, gözlemleme ve sınama yeteneği gerektirir. SEO konusunda uzman olan kişiler kendilerini sürekli geliştirmeli ve arama motorlarının algoritmalarını takip etmek zorundadır. Çünkü arama motorları belli dönemlerde algoritmalarını değiştirir ve sıralamalarındaki ölçütlerde değişiklikler yapabilirler. Amaç arama motorların da üstlere çıkmak için yapay SEO sonucu arama motorlarının sistemlerini kandıran uygulamalar yerine kullanıcının takip etmek istediği, ilgisini çeken içeriklerle dolu siteleri teşvik etmektir.

SEO Uzmanı arama motorlarının nasıl düşündüğünü ve ne istediğini anlamaktan, arama motorlarının çalışma mantığını öğrenmek ve araştırma ile kendini geliştirmek, deneme yanılma yoluyla edilmiş bilgi tecrübelerin ispatlanmış teknik bilgiler ile harmanlanması iken, ne yazık ki her çalışma ortamında olduğu gibi işin sadece ‘deneme yanılma ve sonuca ulaşma’ kısmında takılı kalmış birçok kişi de kendini ‘ SEO Uzmanı ’ olarak gösteriyor ve birçok firmaya hem para hem de zaman olarak çok büyük kayıplar getiriyor. Bilginin, tecrübenin ve emeğin yerine hileyi kullanan bu sözde uzmanlar yapay anlık sonuçlar kazandıran yapay uygulamalar ile uzun vadede sadece zarara ve hatta sitenin yasaklanmasına neden olabilecek SEO çalışmaları yürütüyorlar. Arama motorları’nın sistemlerinin derinliğini kendi vizyonlarında ve arama motorlarının çalışanlarını kendi zekalarında sanan bu kitleler bu alanın itibarını zedeliyorlar ve emek hırsızlığı yapıyorlar.



Tüm arama motorları spider (örümcek) ismi verilen mini programlar ile siteleri tararlar ve içeriklerini kontrol ederler. Spiderlar Arama motorlarının, servislerinin veri tabanlarını genişletmek amacıyla sürekli olarak yeni web sitesi araması yapan programlardır. Örneğin Google örümcekleri sitenize gelir, sitenizdeki verileri tarar ve kendi veri tabanına aktararak sitenizi arama sonuçlarında göstermeye başlar. Google nin bilinen üç spider ı vardır bunlar Freshbot , Adsense ve DeepCrawl dır.

Spiderlar özellikle sitelerin başlık ve açıklamalarını inceler ve ona göre bir sıralama oluşturur. Bu örümcekler hesabına çalıştığı arama motoru sitesinin kendisine özel kriterlerine göre değerlendirme yapar ve eğer siteniz o arama motoruna özel kriterleri yerine getirmişse sonuç sayfasında ilk sıralarda yer alabilir. Bu programlar yapay SEO çalışmalarını imlerler ve siteleri arama motorlarından çıkartabilirler. Son zamanlarda yapılan ve yapılma yolları yaygınlaştırılan yanlış SEO çalışmalarının sonuçları olarak günümüzde ne yazık ki yeni açılan bir çok websitesi arama motorları tarafından filtreleniyorlar. Arama sonuçlarından ‘dışlanıyorlar’. Yapay çözümler, kısa süreli çözümler, kısa süreli yükselmeler her zaman tehlikeli ve uzun vadede yararsızdır. Yapay Seo yerine uzmanlar tarafından yönetilen ve sürdürülen Doğal SEO uzun vadede hem daha kalıcı hem de daha güçlü ve etkilidir. SEO Uzmanı