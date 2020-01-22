Fedbox Adrese Teslim Diyet Yemek Servisi Hizmeti Sunmaya Devam Ediyor

Diyet kelimesi genellikle kadınları hatırlatlatsa da aslında kadın erkek herkesin muhatap olduğu bir olgu. Eskiyle yeninin kıyası pek yapılmaz ama eskiden diyet denince neden akla ilk kadın geliyordu bakalım,

Estetik olarak güzellik algısı sadece kadına yıkılmıştı. Şimdi erkekler de kendine dikkat ediyor. Her erkeğin bir alıcısı vardır algısı dünden bugüne baya değişime uğramış.

Allah herkese uzun ömür versin ancak ülkece gördüğümüz durum önce erkeklerin öldüğü sonra kadınların öldüğü bir ailede. Bu durum kanıksandığı için sağlıklı olmak erkekler için bir anlam ifade etmiyordu. Ama son zamanlarda kan değerleriyle yatıp kalkan erkeklerin sayısı hayli arttı. Teknolojinin gelişmesi de bu durumu destekledi.

36 beden modasının sadece kadınlara empoze edilmesi de diyet sektörünü kadına zimmetledi. Erkek çuval da giyse beğenilirken kadını 36 bedenden 38 bedene çıkması kıyamet alametiymiş gibi lanse edilinde ortaya karmaşık bir durum çıkmıştı. Ama yine gelişen teknoloji ile ve erkek modellerin sayısındaki artış buradaki tabuları da yıktı. Ve diye, adrese teslim diyet yemek servisi kadınlar kadar erkekler arasında da popüler olmaya başladı.

Lezzeti Bol Diyet Yemekleri

Çok değil biraz geçmişe döndüğümüzde diyet yemeği çok itici bir geliyordu herkese. Ya tuzu yoktu ya yağı... Yenilen şeyin domates mi kabak mı olduğunu sadece tat hafızamızla algılıyorduk. O zamandan şimdilere kadar diyet yemekleri çok değişti. Bir kere mutfak kültürü değişti. Eskiden tek tip pişirme tekniği bilirken şimdi onlarca çeşit teknik var. Her bir yemek pişirme tekniği veya sebze doğrama tekniği lezzeti korumaya yönelik. Siz o yemeğe yağ koymasanız bile kullanılan herhangi bir teknik ile sebzenin suyu korunuyor zaten. Diyet yemekleri de bu mantığa göre yapılıyor artık. Bundan dolayı adrese teslim diyet yemek tat açısından evde yaptığınızdan çok daha başarılı olabilir.

Diyet Yemekleri ve Samimiyet

Bir ürün adrese teslim olduğunda müşteride oluşan algı sabit oluyor. Samimmiyet. Yani gönderilen ne olursa olsun alıcı adrese teslim ürünü marketten alınca aynı his oluşmuyor. Burada duygusal yönden doyurulma da oluşuyor. Adresinize, kapınıza kadar gelen ürünün birde perde arkası var. O yemeği hazırlayan kurum sizin yemekteki tarzınızı biliyor. Vermeniz gereken yağı, güniçinde almanız gereken kaloriyi biliyor. Bu diyet yemeklerini sporla destekliyor musunuz yoksa spor yapmıyor musunuz onu biliyor. Çünkü kaloriyi ona göre ayarlıyor. Tüm bunlar mevcut sistemle diyet yapan kişi arasındaki bağı güçlendiriyor. Kişide bu kadar emek harcanıyor kaçamak yapmayayım algısı oluşuyor.Fedbox adrese teslim diyet yemek servisi anlayışımız ile beraber düşünce anlayışımızı da değiştiriyor. Günün sonunda kazanan taraf siz oluyorsunuz elbette. Adresinize yemeğiniz gelirken siz de bu zamanda sevdiklerinizle yemek masanızı kurabilirsiniz. Veya bu masayı tek başınıza kurarak bir nevi terapi yaşayabilirsiniz.