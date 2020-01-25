Almanya Vizesi

Almanya, 1960’lardan bu yana göçmen Türklerin çalışmak ve yaşamak için en çok tercih ettiği Avrupa ülkelerinden biri olmuştur. Bugün hala Almanya’nın pek çok bölgesinde Türk nüfusu oldukça yoğundur. Haliyle; Türkiye ve Almanya arasında sürekli bir seyahat ilişkisinden söz etmek mümkündür. Bunun yanı sıra; tarihi ve güçlü ekonomisiyle Avrupa’nın önemli merkezlerinden biri olan Almanya her yıl çok sayıda Türk turisti ağırlamaktadır.

Almanya’ya seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Hususi (Yeşil) Pasaport, Diplomatik (Siyah ve Kırmızı) Pasaport ya da Hizmet (Gri) Pasaportuna sahip olmaları halinde 180 gün içerisinde 90 günü aşmayacak biçimde yapacakları seyahatlerde Almanya vizesinden muaftır.

Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ise Almanya’ya seyahat etmeleri için Almanya vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Almanya, Schengen ülkeleri içerisinde yer aldığı için geçerli ve çok girişli Schengen vizesi bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vize başvurusunda bulunmaksızın seyahat edebilirler.

Almanya vizesine başvuracak vatandaşların, seyahatlerinin süresine ve amacına göre farklı vize türlerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Turistik vize, ticari vize, aile ziyareti vizesi, almak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 90 günü aşmayan seyahatler için Kısa Süreli C Tipi Vizeye başvurmalıdır. 90 günü aşan, aile birleşimi, iş, eğitim gibi amaçlarla seyahat etmek için Uzun Süreli Ulusal D Tipi Vize; Almanya üzerinden başka bir ülkeye transit geçiş yapmak için Transit Vize başvurusunda bulunulmalıdır.

Uzun süreli konaklama gerektirecek sebeplerle Almanya’ya seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurularını Almanya Konsolosluğuna yapmalıdır. Almanya Oturma İzni veya Almanya Çalışma İzni müracaatları da bu konuda tek yetkili kurum olan Almanya Konsolosluğuna yapılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kısa süreli seyahatleri kapsayan vize müracaatları Almanya Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş kurumlar, seyahat acenteleri ve vize merkezleri üzerinden yapılabilir.

Almanya Vizesi İçin Gerekli Evraklar ve Vize Ücretleri

Vize başvurusu için gerekli evraklar seyahatin amacına göre değişiklik göstermektedir. İstenen evraklar, seyahatin amacı, seyahat masraflarının kim tarafından ve ne şekilde karşılanacağı, konaklama bilgileri gibi çeşitli bilgileri gösterecek niteliktedir. İstenen belgeler tüm Schengen ülkeleri tarafından talep edilen belgeler ile benzerlik gösterir.

Başvurulan hangi vize türü olursa olsun öncelikle vize başvuru formu doldurulması gerekmektedir. İstenen evrakların eksiksiz olması ve tamamıyla doğru bilgiler içermesi hızlı ve olumlu sonuç alınması açısından önem taşır. En az 6 ay geçerli pasaport, eğer varsa eski pasaportlar, son 3 ayı kapsayan banka hesap dökümleri ve biyometrik fotoğraf tüm vize türlerinde geçerli evraklar arasında yer almaktadır.

Bunların yanı sıra; Almanya vizesine veya vizesine ilk kez başvuran vatandaşların parmak izi taraması yaptırmaları gerekmektedir. Bu işlem kimlik sahteciliğinin önüne geçmek amacıyla yapılmaktadır.

Kaynak : https://blog.vizeuzmani.com.tr/almanya-vizesi/

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