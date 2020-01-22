LED Tabela ve Panellerin Kullanım Alanları

LED tabela kullanım alanları geçmiş yıllarda daha kısıtlıyken şimdilerde gitgide artan ve yayılan bir tabela çeşididir. Ergonomik olanları şehir merkezlerinde görmeye alışıkken şehirlerarası yollarda çatı veya totem gibi büyük dikkat çekici tabelalara rastlıyoruz.

LED tabela kullanım alanlarının başında öncelikli olarak cafe, bar, restoran, eğlence mekânları veya oyun merkezleri gibi dikkat çekmesi amacında kullanılan reklam tabelaları geliyor. Parlak ışık verimi sayesinde LED tabelalar eğlence sektöründe sıkça kullanılmaktadır. Gece hayatının karanlık yönüne biraz da olsa ışık verebilmek için kullanılan LED tabelalar kalabalığın olduğu yerlerde sıkça kullanılır.

Bizler gibi zevklerimiz, evlerimiz, ofislerimiz veya arabalarımız da değişmeye başladı. Daha geleneksel olan şeyler yerini daha modern daha yenilikçi tabiri caiz ise “fütüristik” bir hal almaya başladı. Reklam yapmak için kullanılan tabelalar evlerimize girdi ve evlerimize farklı bir hava katmaya başladı.

Özel yaptırılan veya hazır alınan bir LED tabela evlerimizde rahatlıkla kullanılır hale geldi. Tabi ki evimizde kendi reklamlarımızı kendimize yapmıyoruz ama dekoratif amaçlı LED tabelaları evimizin bir parçası haline getirdik. Çoğu kişi evlerinde dekoratif bir obje olarak kullandığı LED tabelayı aydınlatma olarak da kullanmaktadır.

Hastane, eczane, banka, alışveriş merkezleri veya belediye gibi kurum ve kuruluşlarda da LED tabela sıkça kullanılmaktadır. Hastane, banka veya belediye gibi kalabalık yerlerde sivil insanları belli bir sıraya sokmak ve düzen oluşturmak için sıra numaraları verilir. Bu sıra numaralarını da iç mekânda yer alan LED tabeladan takip edilir.

Alışveriş merkezlerinde de reklam tabelaları haricinde uyarı amaçlı LED tabelalar kullanılır. Örneğin, acil çıkış kapılarının uyarıları, kadın-erkek tuvaletlerinin uyarıları veya kat bilgileri gibi uyarı ve bilgilendirme amaçlı LED tabelalar kullanılabilir.

LED tabelaların kullanım alanlarından bir diğeri de taksi, otobüs, dolmuş veya metro gibi ulaşım araçlarının üzerinde kullanılmasıdır. Genellikle küçük boyutlarda ve sadece yazı şekildedir. Aynı şekilde bilgilendirme ya da uyarı amaçlı kullanılır. Uzun ömürlü olması LED tabelaları ekonomik hale getirmesi, dikkat çekmesi, portatif olması ve yenilikçi olması gibi olumlu özelliklerinden dolayı hayatımızın birçok yerinde LED tabela kullanılmaktadır.

Kaynak: https://www.ledtabelam.net/