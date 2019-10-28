Taksitle Ev Alma Hayali Katılımevim İle Gerçeğe Dönüşüyor.

Taksitle ev alma konusundaki seçeneklerden en cazip olanı katılım sistemidir. Katılım esasına dayalı olarak küçük tasarrufların birleştirilmesi yoluyla ev almak imkanı bu sistem ile mümkündür. Herhangi bir faiz ödemesi olmadan güvenli ve kolay bir yöntem ile ev sahibi olabilirsiniz.

Katılım sistemi konusunda sektörün yıldızı olan firmamız Katılımevim ile en kolay ev alım yöntemlerini sizlere sunuyoruz. Katılımcılarımızın mutluluğu ve huzuru için özenli bir çalışma sunuyoruz..

Taksit Sistemimiz

Faizsiz ev alma yöntemi ile hizmet sunan firmamız, katılımcılarının kendi yaptıkları birikimleri ile taksitler halinde ev almalarını sağlıyor. Birikimleriniz belli bir aşamaya ulaştıktan sonra katılım yöntemi ile firmamız kalan miktarın tamamlanmasını sağlar. Siz kendi seçtiğiniz evi bu şekilde satın alabilirsiniz. Alım sonrası da taksitler halinde ödemenizi tamamlayabilirsiniz. Katılımevim ile ev sahibi olmak hem çok kolay, hem çok güvenilir ve hem de çok avantajlıdır.

Modellerimiz

Katılımevim olarak biz, konut kampanyaları ile katılımcılarımızın ev sahibi olmalarına imkan tanıyoruz. Firmamız da katılımcılarımıza değişik seçeneklerin sunulduğu modeller ile hizmet verilir. Sabit model, Rahat model, Hızlı Model ve Esnek model olarak sunulan bu modellerde, katılımcılarımız ödeme şartlarını, almak istedikleri tutarı, peşinat vermeyi isteyip istemediklerini kendileri seçerler.

Dilediğiniz Evi Taksitle Alabilirsiniz

Sistemimizde, katılımcılarımız diledikleri evi seçerek alabilirler. Sunduğumuz ev kampanyaları ile üyelerimiz istedikleri evlere kavuşurlar. Bütçe imkanlarına uygun konut bedelini seçerek, vermek istedikleri taksit miktarını belirler. Tercih edilen model uyarınca ödeme yaparak günü geldiğinde evlerini teslim alabilirler. Katılımevim'de peşinat verme ya da ara ödeme gibi zorunluluklar bulunmaz ancak isteğe bağlı olarak yapılacak bu tür ödemelerin sağladığı bazı avantajlar vardır.

Avantajlarımız

En hesaplı ev almak nasıl alınır diye sorulduğunda, faizsiz katılım sistemi ile taksitle alım en kolay ve güvenilir yol olarak öne çıkmaktadır. Katılımevim olarak bu sistemde sunduğumuz avantajların bazıları;

Faiz ödemesi yapılmaması,

Vade farkı olmaması,

Peşinat ödenmemesi,

Düşük taksitlerle ödeme

Şeklinde sayılabilir. Bu gibi avantajlarla, Katılımevim'in yurt çapına yayılmış şube ağları vasıtasıyla dilediğiniz yerde istediğiniz evi taksitle ve faiz ödemeden alabilirsiniz.

Ev almak için katilimevim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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