Elektrikli Dekoratif Radyatörler The Marker Design'da

Radyatörler, yerden tavana evinizde istediğiniz ve sizce en uygun olan alana monte edilmek suretiyle evinizin ısı kaynağı olmaktadır. Radyatörlerin amacı yumuşak bir ısı sağlamak ve onu korumaktır. Isının homojen bir şekilde sürekli dağılmasını sağlar. Bu sayede sıcaktan soğuğa geçiş hissini yaşatmaz. Sıcaklık değişimlerine karşı çok hassas olan radyatörler verimli ve hızlıca tepki verdikleri için enerji tüketimini en aza indirger.

Kaç Watt Kullanılmalı?

Bir radyatör m2 başına ortalama 100 Watt olarak tercih edilmelidir. Fakat burada binanın yalıtımı da çok önemlidir. Eğer yeterli bir yalıtım yoksa m2 başına 100 Watt verimli bir sonuç elde etmenizi sağlamaz. Dolayısıyla, yalıtımı çok iyi yapılmış bir binada yaşıyor iseniz m2 başına 55 Watt gibi dereceleri rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Bu durumda daha tasarruflu ve düşük elektrik harcaması sağlanır. Bunların yanı sıra çalışma esnasında oldukça sessizdir. Çalışırken havayı kurutmaz ve sağlığınızı korur. Kurulum esnasında herhangi bir kırma işlemi veya boru döşeme işlemi gerektirmez. Aynı zamanda toprak hattına da ihtiyaç yoktur.

Dekoratif Radyatörler

Radyatörler, dekoratif olarak da kullanılabilir. Yani, evinizin uyumlu bir eşyası haline gelebilir. Evinize alacağınız dekoratif radyatör estetik açıdan da eviniz ile bir bütün halinde olacaktır. Ayrıca, montaj etme açısından oldukça basit ve kolay çalıştırma sistemlerine sahiplerdir. Duro, eviniz için hem dekoratif olan hem de oldukça ısı verimliliği sağlayan elektrikli radyatör hizmetini sizler için sunmaktadır.

Elektrikli Havlupan

Banyopanlar içerisinde genel olarak sirkülasyonu sağlayan sıcak su vardır. Buna olarak ek olarak elektrikli havlupan hem sıcak su ile hem de elektrik kullanımı ile sıcaklık üretimini sağlamaktadır. Sadece banyoda kullanmanız gerekmez. İsteğiniz dahilinde mutfak veya çamaşır odalarında da kullanabilirsiniz. Elektrikli havlupanlar, standart olarak 220 Watt elektrik prizi ile çalışmak durumundadır. Duro, İtalyan dizaynı ile bütünleşmiş dekoratif radyatörler ve elektrikli havlupanlar ile elektrik kullanımından tasarruf sağlayabileceğiniz muhteşem sıcaklığı sizlere sunmaktadır. Hem evinizin estetik açıdan fark yaratmasını sağlayan hem de evinizin ekonomisini düşünen Duro, meslektaşlarının her zaman bir adım önünde olmaya devam edecektir. Duro, kendisine ait bütün koleksiyonuyla sizlere hizmet etmek için beklemektedir.