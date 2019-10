Uzak Işıklar Bijuteri Mağazası Olarak, Biz Kimiz

Uzun bir süredir, Uzak Işıklar Bijuteri Mağazası hem Anadolu hem de Avrupa yakasındaki aksesuar mağazaları arasındaki en güvenilir isimlerden biri olmuştur. Küçük bir mağazadan çok markalı bir mücevher perakendecisine topluluğumuzla birlikte büyüyen köklü bir bijuteri mağazasıyız. Harika pırlantalar, güzel mücevherler, zarif saatler, değerli hediyeler, özel stiller ve uzman mücevher onarımları için herkese güvenilir mağazalar olarak hizmet vermeye devam ediyoruz.

Uzak Işıklar Bijuteri Mağazası , kişiselleştirilmiş hizmetimiz ve son teknolojiye uygun mücevher tasarımlarımızla her müşterimize kendisi evindeymiş gibi hissettirme konusunda kararlıdır. Yılların verdiği tecrübe ve hizmetlerimiz, müşterilerimizle birlikte bir dürüstlük ve güven mirası oluşturmaktadır.

Misyonumuz her zaman bir güven geleneği, yüksek etik standartlar, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi, müşterilerimize adil fiyatlandırma ve değer olmuştur. Müşterilerimize mağazamızdan, ürünlerimizden ve hizmetlerimizden beklentilerini aşacak bir alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Söz Veriyoruz

Uzak Işıklar Bijuteri Mağazası şunları başaracak:

● Mağazamızı her ziyaretinizde size özel dikkat vereceğiz;

● Hayatınızın özel günlerini kutlamanıza yardımcı olacağız;

● Ürün kalitesi, fiyatı, seçimi ve memnuniyeti açısından üstün değer sağlayacağız;

● İşimizi dürüstlükle yerine getirme ve işimizin her alanında müşterimizin beklentilerini aşma taahhüdü veriyoruz.

Takı satın alımınızı yapmaya karar verdiğinizde kişisel zevk, stil ve tasarımın sizin için son derece önemli olduğunun farkındayız. Amacımız kaliteli hizmet ve ürünleri en üst düzeyde müşteri memnuniyeti ile sağlamaktır. Küresel kaynaklı tasarımlarımız, eşsiz kişiliğinizi ifade etmenize ve yaşam tarzınıza uymasına yardımcı olur. Yaşamınızın önemli zamanlarını ve kilit taşlarını kutlayacak olan stil ve tasarımı seçmeniz için bizzat size yardımcı olacağız.

Uzak Işıklar Bijuteri Mağazası Hizmetlerimiz

Uzak Işıklar Bijuteri Mağazası şu an tam hizmet veren bir aksesuar mağazası zinciridir. Tüm mağazalarda takı uzmanları ve yüksek eğitimli bir kadro sunmaktadır. Yüzük ve saat boyutlandırma, farklı tarzları bir araya getirme, özel günler için kıyafetinizle ya da konseptinizle uyumlu setler hazırlama konusunda hizmet sunuyoruz.

Ürünlerimiz, kuruluşumuzdan bu yana itibarımızı temel alan hizmet ve kalite ile geliyor. Satış sonrası servis, satışın kendisi kadar eşit derecede önemlidir. Uzak Işıklar Bijuteri Mağazası, güvenilir kalite, güvenilir uzmanlık ve diğerleri gibi hizmet sunma taahhüdü sağlar. Satın alma işleminizin arkasındayız, çünkü aksesuarlarımızın kalitesine inanıyoruz ve sizinle kişisel ve özel bir ilişkinin uzunluğuna değer veriyoruz.

Hayatta her gün özen anlar vardır ve Uzak Işıklar Bijuteri Mağazası bu anları pırıl pırıl yapmak için burada! Müşterilerimize yaşamlarının önemli anlarını kutlamak için geniş bir tasarım yelpazesi sunuyoruz. Müşterilerimizle olan kişisel ilişkilerimiz yıllar içinde büyümüştür ve bize verdiğiniz güvene değer veriyoruz. Yaşam tarzınıza uygun mükemmel stili seçmenize yardımcı oluyoruz. Bizim için her bir soru çok önemlidir. Kişisel hizmetimizi alacak ve yapacağınız her satın alma işleminde size gösterilen özeni hissedeceksiniz.

Kalite Güvencemiz

Uzak Işıklar Bijuteri Mağazası, paranızın tam karşılığını ve değerini size garanti eder. Kalite konusunda takıntılıyız. En yüksek işçilik standartlarını takip eden dünyadaki en iyi üreticilerle ilgileniyoruz. Her takı parçasını inceliyoruz ve sıkı kalite kontrol standartlarımıza uymasını sağlıyoruz. Yaklaşımımız, değerli metal döküm, taş kaplama, parlatma, stil ve tasarımlar ya da satış öncesi ve sonrası hizmetler olmak üzere her perspektiften müşteri memnuniyetini sunmayı mümkün kılar.

Koleksiyonumuzdaki her bir takı ve değerli taş parçasını bizzat seçiyoruz. Sadece kendimiz özenle seçtiğimiz ve denetlediğimiz ürünleri sattığımız için rakipsiz bir kalite kontrolümüz var. Mağazamızda farklı parçaları yan yana karşılaştırabilir, kalite farkını görebilir, hissedebilir ve değerlendirebilirsiniz.

Personellerimiz

Uzak Işıklar Bijuteri Mağazası’nda güzel takılar ve güler yüzlü hizmet tutkusu açıktır. Bir mükemmel hediye için dünyayı araştıran alıcılarımız bulunuyor. Hem ürünler hem de insanlar hakkında engin bilgilere sahip dost satış ekibimizle sizlere hizmet vermek için bekliyoruz. Özel günlerden, gündelik takılara kadar, tüm mağazalarımız size en iyi alışveriş deneyimini sunuyor.