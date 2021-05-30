Marka araştırma yazılımı arayan çok sayıda firma

www.markaarastirmayazilimi.com üzerinden gerekli desteği almaktadır. Özel olarak hazırlanan Vebiz uygulaması, marka patent başvurusu öncesinde mutlaka kullanılması gereken bir uygulama olarak ön plana çıkmaktadır. Özellikle de Türk Patent ve Marka Kurumuna tescilli olan markalarla ilgili araştırma yapmanızı sağlayan Vebiz, müşterilerinize daha güncel ve hızlı bir şekilde bilgi aktarmanızı garanti eder. Üstelik marka müracaatı yapacağınız kurum ya da kişilerin işlemlerini güvenle tamamlamanızı sağlar. Vebiz Smart Search uygulaması, daha önceden tescil edilen markalarla ilgili araştırma yaparken yeni patent başvuruları için de detaylı rapor sunarak müşterilerinizi bilgilendirmenize olanak tanır.

Vebiz Marka Araştırma Yazılımı

Vebiz marka araştırma yazılımı, patent başvurusundan önce kullanılması gereken çok önemli bir uygulamadır. Tek bir sistem üzerinde kullanıcı dostu bir ara yüzle hazırlanan Vebiz, verilerinizi güvenle saklı tutarken dinamik ve kolay raporlama seçenekleriyle müşterilerinizin memnuniyetini sağlamaktadır. Ayrıca hızlı bağlantı alt yapısı ve otomatik güncelleme seçenekleriyle marka araştırması yaptıktan sonra verileri anında paylaşabilirsiniz.

Vebiz Smart Search, e-mail ve Whatsapp uygulaması ile entegrelidir. Bu nedenle verileri hızlı bir şekilde müşterilerinize gönderebilirsiniz. Sadece Türk Marka ve Patent kurumu kayıtlarının baz alınarak rapor hazırlayan bu uygulamanın alt yapısı son derece güvenlidir. Üstelik yedekleme hizmetleri de bu süreçte son derece önemlidir. Sonuç olarak patent araştırma sürecinde en iyi verilere ulaşmak için bu yazılımdan yararlanmanız yeterlidir.