Müge Anlı cinayeti ortaya çıkarmıştı

Müge Anlı ile gündeme gelen Asım Bayram olayı için son dakika gelişmeleri yaşandı ve gelen son dakika operasyonlar ile katilleri yakalandı.

Antalya'da ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu ve yapılan testler sonrasında cesedin Antalya'da kaybolan Asım Bayram'a ait olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibinin ortaya çıkardığı Asım Bayram cinayeti hakkında 4 kişi gözaltına alındı. Asım Bayram olayında gelen gelişmelere göre 4 cinayet zanlısı gözaltına alındı.

Asım Bayram'ın beraber yaşadığı Ferluga Karatug'un şüpheli davranışları hem Müge Anlı hem de seyircinin dikkatini çekti. Daha sonrasında şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve hakkında tutuklama kararı alındı.