Türkiye silah ihracatını yüzde 170 artırdı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre Türkiye'nin silah ihracatını 2014 ile 2018 yılları arasında %170 oranında arttırmış durumda.

İsveç Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI) tarafından gelen bilgilere göre silah ihraç eden ve en çok silah satın ülkelerin bilgileri verildi.

Türkiye kendi silah ticaretini arttırırken dünyada bu oran aynı şekilde artış gönderdi %7,8 oranında oldu.

İlk sıralarda yer alan 5 ülke ise ABD, Rusya, Fransa, Almanya, Çin oldu. Silah satışında bu ilk 5 sırada olan ülkeler dünya silah ticaretinin dörtte üçünü oluşturuyor.

En çok silah alan ülke ise %12 oranla Suudi Arabistan oldu. ABD tarafından 98 ülkeye silah satışı gerçekleşiyor. ABD son beş senede satışlarını %29 oranda arttı.