Ankara’da Zafer Eroğlu Etkisi

Ankara Yenimahalle içerisinde etkin bir yerel seçim dönemi ortaya çıkacaktır. Bu dönem içerisinde de Ak Partili belediye başkan adayları da seçmenin karşısına çıkarak önemli bir görev için başvuruları değerlendirilmeye alınacaktır. İlk olarak Zafer Eroğlu ismi Yeni mahalle için gündeme gelerek Ak Parti Yenimahalle belediye başkan aday adayları arasında yer almaktadır. Askender başkanı sıfatıyla ideal bir kariyeri bulunan ve yönetimde son derecede başarılı bir isim olan Zafer Eroğlu; son derecede ideal bir sonucun ortaya çıkması aşamasında da etkin bir kişi olarak görülebilmektedir. Bundan kaynaklı olarak da Yenimahalle seçmeninin gözdesi olarak seçimlere girebilecek potansiyele de sahip olması ile bilinecektir.

Zafer Eroğlu ismi projeleri ve icraatları ile Ankara Yenimahalle için en uygun isimlerden bir tanesi olarak değerlendirilmektedir. Ankara Yenimahalle içerisinde son derecede ideal bir çalışma içerisinde olabilecek bir potansiyeli de an be an sağlayabilecektir. Bu açıdan da son derecede uygun çalışmasıyla da ideal bir aday adayı olarak görülebilecek bir isim olarak değerlendirilecektir. Zafer Eroğlu ismi bu yüzden aday adayı olmasına rağmen büyük yankı uyandırabilecek cinsten bir aday adayı olarak bilinmektedir. Seçmenleri de halkın adamı olmasından ve yönetim tecrübesinden dolayı en uygun isimlerin başında yer alması durumu ortaya çıkmaktadır. Seçmenlerin farkında olduğu bir kişi olarak da ideal bir kişi olarak ifade edilmektedir.