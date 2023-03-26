Uzm. Dr. Erol ÖZAN 8 kasım 1987 tarihinde doğmuştur.

Lisans öncesi eğitimini 75. Yıl Milli Piyango Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimini Ankara GATA Tıp Fakültesi’nde tamamlayarak Tıp doktoru ünvanını almıştır.

Lisans eğitiminide almış olduğu Ankara GATA Dermatoloji Anabilim Dalı’nda başlamış olduğu ihtisas eğitimini 2019 yılında tamamlayarak ” Dermatoloji Uzmanı” ünvanını almıştır. Uzmanlık eğitimini müteakip 2019-2021 yılları arasında Van EAH’ de uzman doktor olarak mecburi hizmetini tamamlamıştır.

Şu an kendi kliniğinde, ameliyatlı/ameliyatsız estetik uygulamalar, saç hastalıkları ve saç ekimi, tırnak hastalıkları ve tırnak cerrahisi, cilt hastalıkları gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Hizmetlerden Bir Bölümü

Dudak Dolgusu

Burun Dolgusu

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