Şile ve Köylerinin Yaşam Kalitesi Artacak

İş insanı ve AK Parti Şile Belediye Başkan Aday Adayı Erol Bulut, “kırmızıçizgimiz ormanlarımız ve tarım alanlarımız”
İş insanı ve AK Parti Şile Belediye Başkan Aday Adayı Erol Bulut, pandemi sonrası İstanbul’un alternatif yerleşim alanına dönüşen Şile için gelecek perspektifinin zorunlu olduğuna dikkat çekti.
20 Günde 40 Kırsal köy 5 merkez mahalle ve 12 STK’yı ziyaret edip. Binlerce hemşehrimizi dinledik, fikir ve önerilerini aldık.
Yerleşim alanlarının arttığını, yeni imar taleplerinin yoğun olduğunu hatırlatan Bulut, belediye başkanı seçildiği takdirde Şile için ilk yapacağı düzenlemenin 5 yıllık plan olacağını ve bu planın ilçe için yol haritası vasfı taşıyacağını söyledi.
10 ve 25 yıllık şehir vizyonuna da ihtiyaç olduğunu vurgulayan AK Parti Şile Belediye Başkan Aday Adayı Bulut, “İlçe kent merkezi, Ağva gibi yoğun bir ikinci merkezi dışında onlarca köyüyle İstanbul’un sınırları içinde İstanbul’dan çok farklı öncelik ve yaşam biçimine sahip Şile’de bütüncül bir planlama ve doğru bir vizyona ihtiyaç duyulmaktadır. Turizm ve inşaat alanındaki tecrübem ve bilgi birikimimin bana öğrettiği bir gerçek var, o da İstanbul gibi büyük bir dünya metropolünün hemen kıyısında, bir diğer anlatımla çeperindeki tarım ve turizm alanları metropolden çok daha farklı hassasiyetlerle korunmalı ve yaşatılmalıdır. Şile sadece İstanbul’un oksijeni, temiz havası değil aynı zamanda kentlilerin rehabilitasyon alanı olma özelliği de taşıyor.” dedi.
Kendisinin de uzun süredir Şile’nin İmrenli Köyünde yaşadığını hatırlatan Erol Bulut, koruma-yaşatma dengesinin kentler için çok büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
AK Parti aday adayı Bulut şöyle konuştu: “Türkiye Yüzyılı hedefinin mimarı ve lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın sıklıkla vurguladığı gibi yaşlanan nüfusuzuma bir tedbir almalıyız. Şile sadece emeklilerin yaşadığı bir bölge, hafta sonu İstanbulluların geldiği bir sayfiye yeri olamaz. Şile’de yaşam ve üretim dengesini kurmak ve bölgenin ekonomik canlılığını ve üretkenliğini sağlamak zorundayız.”
Şile’nin yaşam kalitesinin daha da artacağını ve Şilelilerin hayat konforunun da daha kaliteli olacağının sözünü veren Erol Bulut, yaklaşık 60 bin dönüm araziye sahip Şile’nin İstanbul’un taze gıda ihtiyacını karşılayacak en önemli yer olduğunu vurguladı.
“Salgın döneminde gıda güvenliğinin ve lojistiğinin ne kadar stratejik bir alan olduğunun ortaya çıktığını” dile getiren Bulut, büyük kentler için yakın tarım alanlarındaki üretimin vazgeçilmez olduğunu ifade etti.
Şile’de halen 6 bin kadar büyükbaş, 8 bin kadar küçükbaş hayvan yetiştirildiği bilgisini veren Bulut, “Tarım alanlarının korunması, orman alanlarının hem korunması hem de ekonomik bir değer olarak yaşatılması stratejik konudur. Bizim kırmızı çizgimiz bu iki alana dokunulmamasıdır. Gelecek nesilleri de düşünerek hareket etmek zorundayız” yorumunda bulundu.
Şile’de başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm kesimlerle görüşmeler yaptığını, halkın teveccühünün de çok yüksek olduğunu savunan AK Parti Şile Belediye Başkan Aday Adayı Bulut, “Yerel yönetimlerin merkezi iktidarla el ele hizmet üretmesi en rasyonel olandır. Türkiye Yüzyılı’nın Şile’deki tamamlayıcısı ve sürdürücüsü olmayı hedefliyorum” diye konuştu.
EROL BULUT KİMDİR?
1 Ocak 1970’de Sivas, Suşehri’nde dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Suşehri Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu’nda tamamladı. Ardından Suşehri Ticaret Lisesi’ni bitirdikten sonra 1985 yılında İstanbul’a taşındı.
1986 – 1990 yılları arası çeşitli muhasebe bürolarında çalıştı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 1990 – 1998 yılları arasında büyük bir inşaat firmasında Muhasebe Müdürlüğü yaptı. 1998-2001 yılları arası Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı çok sayıda yurt ile Etiler Polis Okulu, Harbiye Askeri Müzesi, Kağıthane, Beşiktaş kaymakamlık binalarının onarımını, Bursa Köy Hizmetleri bünyesinde çok sayıda köyün alt yapı ve su arıtma projelerini gerçekleştirdi.
2001 yılından itibaren İstanbul, Ümraniye, Kadıköy, Çekmeköy, Kağıthane, Şile İlçeleri ve Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir çok konut projesini hayata geçirdi. 30’dan fazla ülkede turizm ile ilgili sonuçlanmış marka tescili sahibidir. Ayrıca bir adet ön incelemesi tamamlanmış ısıtma sistemleri ile ilgili patent başvurusu bulunmaktadır. Şile’nin İmrenli köyündeki evinde yaşamakta, Evli ve bir kız çocuğu, iki de torun sahibidir.