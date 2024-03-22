Online Davetiye Sitesi davetiyegonder.com Esenyurt'ta hizmetinizde.

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Düğün ve düğün davetiyesi konusunda destek almak için 0850 308 56 50 nolu WHATSAPP SİPARİŞ HATTIINDAN iletişime geçebilirsiniz.

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