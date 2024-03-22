Online Davetiye Sitesi davetiyegonder.com Esenyurt'ta hizmetinizde.

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Online Davetiye Sitesi davetiyegonder.com Esenyurt'ta hizmetinizde.
Online Davetiye Sitesi davetiyegonder.com Esenyurt'ta hizmetinizde. Harun Baskan Tarih: 2024-03-22 Saat: 10:07:49
Güncelleme : 2024-03-22 10:07:49Bu içerik 16 kez okundu.
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Online Davetiye Sitesi davetiyegonder.com Esenyurt'ta hizmetinizde.

 

Esenyurt'ta davetiye denildiğinde, akla gelen ilk firmalardan biri olan davetiyegonder.com, uygun fiyatları ve sürekli güncellenen modelleri ile 7/24 hizmetinizde.

 

 

ESENYURT İLÇESİNE ÜCRETSİZ ELDEN TESLİMAT

 

Esenyurt ilçesine özel ücretsiz teslimat hizmeti ile ödemenizi teslimat sırasında güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Siparişinizi verirsiniz, baskısı yapılır, ödeme ise güvenli bir şekilde teslimat sırasında yapılır. Fiyatı ne olursa olsun, Esenyurt içine teslimat tamamen ücretsizdir.

 

 

DÜĞÜN DAVETİYESİ MODELLERİ

 

Ekonomik davetiye, kare davetiye, şeffaf davetiye, nişan davetiyesi,  nikah davetiyesi, sünnet davetiyesi modelleri ile davetiyegonder.com, indirimler ve sürpriz kampanyaları ile sizleri bekliyor.

Düğün ve düğün davetiyesi konusunda destek almak için 0850 308 56 50 nolu WHATSAPP SİPARİŞ HATTIINDAN iletişime geçebilirsiniz.

 

Kampanya hakkında bilgi için: https://www.davetiyegonder.com/esenyurt-davetiye

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