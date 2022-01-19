Pro Plan Köpek Maması ve Kedi Mamaları Güvenli Alışveriş Sitesi Kuryemama’da

Online pet shop olan Kurye Mama sitesinden ucuz fiyata yavru kedi maması satın alınabilir. Dünyanın en iyi evcil hayvan mamalarından olan Pro Plan mama türlerine de firma sitesinden ulaşılabilir. Bu ürünü evcil olan her vücut ağırlığındaki yavru kedi ve köpeğiniz için güvenle kullanabilirsiniz. Yüksek kalite standartlarına sahip olan proplan mamalar ülkemiz dışında diğer yabancı ülkelerden de site üzerinden sipariş veriliyor. Evcil hayvan mamalarının kaliteli ve yan etkisiz olması son derece önemlidir. Pet shop sektöründe amatör türünden mamalar üretiliyor.

Bu ürünlerin içeriğinde en kalitesiz gıdalar yer alıyor. Bu gibi mamaların evcil yavru kedi ve köpeğiniz için faydalar sağlaması imkânsızdır. Çünkü evcil olan kedi ve köpeğinizin günlük en iyi biçimde beslenmesi gerekir. İnternet dünyasında yüksek fiyattan satılan orijinal olmayan proplan mamalardan uzak durmanız önerilir. Bunun haricinde kalitesiz olan pet shop firmalarına başvurmamanızda büyük faydalar bulunur. Çünkü bu gibi işletmeler kurumsal değildir.

Pro Plan Kedi ve Köpek Maması Nedir?

2001 yılında Nestle Proplan firması tarafından geliştirilen proplan kedi maması bu nedenle uluslararası evcil hayvan koruma örgütleri tarafından da kalite ve güvenilirliği onaylanmıştır. Bu mama türleri içerik olarak yüksek miktarda somon ve tavuk eti gibi zengin içeriklere sahiptir. Evcil kedi ve köpeklerin günlük öğünlerde en çok gereksinim duyduğu maddeler arasında somon ve tavuk eti yer alır. Pro plan mamalar Amerikan Merkezli olarak yüksek teknolojiler üzerinden imal edilir. Buradan tüm ülkelere gönderimi sağlanır.

Dolaysıyla bu mamaların ana merkezinin doğrudan ABD olduğunu vurgulayabiliriz. Bu mama türleri standart olarak 3 kg üzerinden satışa sunulur. Fakat günlük ve haftalık olarak kullanım periyotları farklıdır. 6-12 haftalık yaş aralığındaki evcil kediler için günlük olarak proplan mama verim miktarı 20-70 gr aralığındadır. 12-96 haftalık yaş aralığındaki kediler için günlük tüketim miktarı 40 ila 95 gram aralığında yer alır.

Pro Plan Mamalar Ne İşe Yarar?

Evcil kedi ve köpek sahipleri tarafından proplan köpek maması yoğun olarak merak ediliyor. Bu ürünlerin birçok yönden işe yaradığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Pro plan mamalar evcil kedi ve köpeklerde koruyucu olan sindirim sistemlerinin daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde çalışması açısından, bozulan beslenme düzeninin yeniden aktif olarak sağlıklı olarak devam etmesi açısından geliştirilmiş olan özel bir mama türüdür. Pro plan mamalarla evcil hayvanlarda sağlıklı gelişimler elde edilir. Daha hızlı ve yerinde bir biçimde büyüme sağlanabilir. Bu sebeple bu mama türleri evcil hayvanlar açısından hayati bir değer arz ediyor.

Pro Plan Mamaların Diğer Faydaları

Kaliteli mamaların faydaları daha çoktur. Bu sebeple hayvan veteriner uzmanları tarafından da bu ürünler tavsiye edilir. Pro plan mamalarının diğer faydalarından biri evcil kedi ve köpeklerde kaliteli beslenmeye bağlı olarak kaliteli uyku süreci geçirilmesini desteklemesidir. Bu doğrultuda daha kaliteli bir yaşamı destekler. Bu mama türlerinin faydalarından biri de, evcil hayvanların doğru olarak beslenmesi sonucunda ortamdaki diğer evcil hayvanlarla sağlıklı bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olmasıdır.

Pro Plan Mama Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Pro plan mamaları toptan olarak da satın alabilirsiniz. Bu ürünleri satın alırken ilk olarak pet shop yetkili firmasının beklentilerinize hitap edip etmediğine dikkat etmelisiniz. İşletmenin proplan köpek maması konusunda sizlere kesintisiz olarak destek sunması, kurumsal bir kimliğe sahip olması, net fiyat tarifesinden proplan mamalar satması önemlidir. Pro plan mamalar hakkında gereken durumlarda online destek hattından sizlere ön bilgiler aktarmalıdır. Pro plan evcil hayvan mamasının sizler açısından da büyük avantaj sunduğunu bilmelisiniz. Bu ürünlerle artık evcil hayvanlarınız açlığa bağlı olarak agresif tavırlar göstermeyecektir. Kurye Mama sitesinden ürün alabilirsiniz.