Suskun Kentlerin Sessiz Ozanı ELİF YILDIZ KIRATLI

“Aşktan ve insandan umudumu hiç kesmedim” diyen son on yılın yaşayan en iyi şairlerinden biri olan Elif Yıldız Kıratlı’nın beş şiir kitabı birden Ceylan Yayınlarından çıktı.

“Şiir, biraz burnun direğini sızlatmalı insanın. Savaşmalı, çatışmalı ama ille de barışçıl olmalı. İnsanı, doğayı, yaşamı beslemeli, kendi notları ile müziğini yapmalı” diyor şair.

Buzul Kentin Yazanları, Kendi İçine düşen deli, İliklerime Dek çığlık, Sus Beni Ölüm, Geçmiş zaman Fiilleri adlı şiir kitapları, yaşamın, insanın, büyük umutların ve geleceğin sözcüleri gibi.

“Siz giderken ben ölüyordum bayım. İstanbul burası öyle böyle değil, deniz var, mavi var, uzatsan elini, ölüm var” diyor bir şiirin dizeleri.

Bir diğeri, “Sen ah Züleyha sen! Etmeseydin keşke aşka minnet, tutulmasaydı dilin” diye bitiyor bir kitabın son sayfası

Yolu açık, okuyucuları bol olsun.