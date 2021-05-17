AFRİKA ÖRGÜSÜ

Afrika örgüsü, yerel Afrika halkının kuru, kabarık ve şekil alması güç saçlara sahip olmaları sebebiyle, kendilerine kolaylık sağlamak amaçlı ürettikleri bir saç modelidir. Zamanla Afrika’nın kültürel dünyasına da işlemiş olan bu saç modeli daha sonraları tüm dünyada bir stil olmaya başladı. Bu örgü sentetik saçları kullanarak kendi saçımızın üzerine uygulanan bir örgü sistemidir. Afrika’da çok küçük yaşlarda çok kısa saç modeli kullanılırken, belli bir yaşa gelen çocuklar Afrika örgüsü ve diğer Afrika modellerinde oluşan saçlarla kendi stillerini belirlerler. Afrika örgüsünü anlattıktan sonra diğer Afrika saç modellerini de yazı serimizin devamında başlıklar halinde anlatacağız.

Afrika örgüsü kadın erkek demeden herkesin rahatlıkla kullanacağı bir saç modelidir. Afrika örgüsü için özel üretilen sentetik saçlar kullanılır. Bunun sebebi bu saçların örgü esnasında saçınızdan kaymaması ve saçınızda ağırlık yapmaması içindir. Ayrıca saçınızın örgü uçlarına herhangi bir toka ve benzeri gereç takılmadığı için orijinal bir saç kullanıldığında bu örgüler açılacaktır. Bu özel saçlar ise örgü içinde daha kolay şekil alır ve sentetik olduğu için açılmaz. Örgünüzde herhangi bir bozulma olmadan uzun süre kullanabilirsiniz. Yalnızca kendi saçınızla örgü isterseniz bu örgülerin uçlarını bağlamadığınız müddetçe açılacaktır ve örgüler daha seyrek bir görüntü oluşturacaktır. Sonradan eklenen saçlar daha yoğun bir görüntü imkanı vermektedir.

Afrika örgüsünün bir diğer özelliği ise dilediğiniz renkleri tercih edebiliyor olmanızdır. Kahverengi, siyah, sarı,kızıl gibi ana saç renklerinin dışında kendi saçınız ne renk olursa olsun mavi, pembe, bordo, lila, yeşil ve bir saçta hayal edemeyeceğiniz kadar çok renk tercihinde bulunabilirsiniz. Dilerseniz bu renklerden istediklerinizi karıştırıp rengarenk bir saç modeline de sahip olabilirsiniz. Kendi dip saçınızla birlikte örülecek olan bu renkler, kendi saçınızın bitiş noktasından sonra yoğunluğunu gösterecek ve teniniz her ne tonda olursa olsun doğal bir ombre gibi değişik bir hava katacaktır.

En önemli noktası ise; bu saçların muhakkak profesyonel ellerde yapılması gerekiyor. Yanlış teknikle örülen saçlar dağılabilir, dip başlangıç noktaları yanlış olduğunda takılan saç aşağıya kayabilir. Takılan saçların her bir tutama doğru oranda dağıtılmaması saçınızda kopmalara sebep olabilir. Örgü en dipten başlamalıdır. Alınan tutamın altından ve üstünden ince sentetik saçlar geçirilerek örgüye başlanmalıdır. Bazı yerlerde takılan saç kendi saçınızın etrafında bombelenerek başlanır. Bu yanlış bir başlangıçtır ve eğer düzeltilmezse uzun süreli kullanım hayal olur. Dip örgünün doğru yapılmaması hem kötü bir görüntü oluşturur hem de batma hissi yaşamanıza sebep olabilir.

Uzun süreli bir kullanım için gerekli olan bir diğer şartta saçınızın uzunluğu konusunda olacaktır. Afrika örgüsü için saçınızın en az 7-8 cm uzunluğunda olması gerekiyor. Aksi halde yeterli örgü mesafesi olmayacak ve örgüler tutmayacaktır. Elbette profesyonel bir yerde yaptırmazsanız saçınızı bu şekilde de örebilirler ama kullanımı uzun olmayacaktır ancak iyi bir iş çıkarmak isteyen ve bu işi profesyonelce yapan kişiler, yapacağı saçtan memnun kalmayacağınızı bildikleri için saçınıza örgü yapmayı reddeceklerdir.

Afrikalıların bu saçı tercih etmesinin bir sebebi de kuru olan saç yapıları sebebiyle saçlarındaki sağlıksız görünümden kurtulmak. Aslında saçlarımızı yıkarken de kurularken de şekilendirirken de bir çok işlemden geçiriyoruz. Bu işlemler saçın yıpranmasına sebep oluyor. Afrika örgüsü ise saçın kendi doğal yapısını korumaya yardımcı olan besleyici bir model. Saçlarınız örgü içerisindeyken saçınızı sık sık yıkamanız gerekmeyecek. Isıyla şekil vermeye çalışmayacaksınız ve en önemlisi boya işlemini yapmanız gerekmeyecek. Bu da aslında saçınızın örgülüyken doğal bir toparlanma sürecine girmesi anlamına geliyor. Hatta yaz aylarında güneşin zararlı etkilerinden bir nebze de olsa koruma imkanını mümkün kılıyor. Özellikle tatil öncesi yaptırırsanız kullanım rahatlığı sebebiyle de sık sık tercih edebileceğiniz bir model. Afrika örgünüzü yaptırdıktan sonra örgülerin arasından çıkacak olan kırık saç uçlarınız makine yardımıyla temizleneceği için saçlarınızı kestirmeden kırıklarınızdan da kurtulmuş olacaksınız.

Yapım süresi seçeceğiniz modele göre biraz uzun sürebilir. Kalın örgü 2-3 saat sürerken standart ya da daha ince bir örgü tercih ederseniz 4 ila 7 saat arası bir zamanı gözden çıkarmanız gerekecek. Genellikle standart örgü tercih edilse de farklı bir görüntü için diğer seçenekleri de değerlendirebilirsiniz. Kullanım süresi aynı olacaktır. 3 aylık bir kullanım süresi Afrika Örgüsü için idealdir. Bu süre saçınızın uzama hızına göre daha az ya da çok olabilir. Eğer saçınız 4-5 cm kadar uzadıysa örgüler bozulmasa bile açmanız da fayda vardır. Aksi halde dipten uzayan saçlarınızı tarayamayacağınız için zamanla rastalaşmış bir görüntü oluşabilir. Bu hem kötü bir görüntüye sebep olacaktır hem de açma esnasında diplerdeki karışıklığı çözmek zaman alacaktır.

AFRO DALGASI

Afro dalgası günlük hayat içerisinde sıradan ve klasik saç stillerinden sıkılan ve daha farklı bir görünüme sahip olmak isteyenlerin tercih ettiği bir modeldir. Afrika örgüsünü yaptıranların birçoğu rahatlığı sebebiyle tercih etmektedir. Bozulmayan, uyandığınızda ve yıkadığınızda dahi dağılmayan bir yapısı ile harika bir görünüm sunmaktadır.

Afro dalgası Afrikalı kadınların saçlarına verdikleri şekilden yola çıkarılarak oluşturulmuş bir saç modelidir. 1950 yıllarından günümüze kadar popülerliğini koruyan bu model halen tüm dünyada birçok kişi tarafından sevilerek yapılmaktadır. Saçların diplerinden itibaren kıvırcık bir görünüme sahip olmasıyla ve birbirinden farklı şekilleriyle herkesin dikkatini çekmektedir.

Dikkatleri sürekli üstlerde tutmayı sağlayan Afro dalgası kişinin kendi saçı ve buna ek olarak eklenen kaynak saçlarla yapılan bir işlemdir. Bu işlemde saçlar ince tutamlar halinde ek saçlarla birlikte örülür. Örgü sırasında herhangi bir kimyasal veya yapışkan madde kullanılmaz. Örgü doğal bir yöntem olduğundan dolayı da saçlarınıza zarar vermez.

Afro dalgası uzmanlık gerektiren bir örgü işlemi gerektirir. Kişinin kendi saçları ve ek saçlarla istenilen uzunluk ve renklerde yapılabilmektedir. Göz alıcı güzelliği ve son derece hafif bir kullanım sunan afro dalgası uzman bir destek almayı gerektirmektedir. Uzmanlar tarafından yapılmayan örgüler istenilen görüntüyü vermemektedir.

Afro dalgası birçok avantaj sunmaktadır. Afro dalgası yaptıran kişiler hem dolgun hem de bozulmayan güzel saçlarıyla dikkatleri çekmektedir. Afro dalgası yapıldığında saçlar taranmaya gerek duymamaktadır. Saçlar dolgulu ve hafif olduğundan dolayı da rahat ve kullanımı kolay bir özellik sunmaktadır.

Afro dalgasının sunduğu avantajlardan bir diğeri ise istenilen renk ve şekilde yaptırılabilir. Saçlar istenilen uzunluk ve kısalıkta olabilmekte ve dilenirse ek saçlar ile daha farklı renkler eklenebilir. Afro dalgası bu açıdan dolgulu ve hacimli görünen saçlara sahip olmak isteyenlerin keyifle yaptırabileceği bir modeldir.

Afro dalgası hemen hemen her saç tipine uygulanabilen bir modeldir. İstenilen şekil ve dalga modeli ek saçlar ile saçlara yapılmaktadır. Normal olarak saçların dalgalı olmasını sağlayan birçok yöntem olmasına karşın afro dalgası hem doğal olmasıyla hem de uzun süren kullanım avantajı ile birçok kişi tarafından sevilmektedir. Saçları seyrek olanların bile dalgalı ve dolgun bir görünüme sahip olması afro dalgası sayesinde çok daha kolay bir hale gelmiştir.