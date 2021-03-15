Devlet madalyalarından Atatürk kabartması yine çıkarıldı

2013 senesinden bu yana sürekli olarak davalık olan bu konuda bir karar daha açıklandı. İlk olarak 2013 senesinde 15 Aralık gününde yönetmelikte bir değişikliğe gidildi ve Devlet Nişanı, Cumhuriyet Nişanı, Liyakat Nişanı'nda bulunan Atatürk kabartması kaldırıldı. Bu karara karşı hemen Türk Kamu Sen Genel Başkanı ve halen Bağımsız Milletvekili İsmail Koncuk tarafından itiraz geldi ve yönetmelik değişikliğinin iptalini istedi. Danıştay nişanlarda Atatürk kabartmasının kullanılmasını doğru buldu. Bu karar sonrasında Cumhurbaşkanlığı karara itiraz etti.

"Andımız" kararı da ayrı olarak açıklandı

Benzer ve ciddi konular olup öğrenci andı hakkında alınan kararda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından Danıştay 8. Dairesinin kararı bozuldu ve bu kararda MEB yönetmeliğinde öğrencilere andımızın okutulmaması gerektiği belirtiliyordu ki bu karar bozulmuştu ancak sonrasında Danıştay İDDK tarafından bu karar bozuldu. Bu kararın bozulması sonrasında artık okullarda andımız okunmayacak.