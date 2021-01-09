Trump, kendi sosyal medya platformunu kuracak

Bir süredir gündemden düşmeyen Trump, yeni bir açıklaması sonrasında yine gündemin tepesine oturdu. Sosyal medya platformarları üzerinden tek tek hesapları silinen 45. ABD başkanı Trump yeni bir sosyal medya platformu oluşturacağını belirtti.

Sosyal medya hesaplarını kullanamayacak

Twitter, Facebook ve İnstagram üzerinden hesapları kaldırılan Trump bu hesapları üzerinden halkı kışkırtması nedeniyle suçlandı ve hesapları tamamen kapatıldı. 2.4 milyon kadar takipçisi olan Trump destek sayfası olan sayfa da kullanıma kapatıldı.

Trump tarafından Twitter'a meydan okuma

Donald Trump tarafından gelen açıklamada Twitter tarafından böyle bir adım atılması sonrasında yaptığı yazılı açıklamada Twitter hesabını askıya alacağını tahmin ettiğini bu nedenle de yeni bir sosyal medya platformu oluşturacağını belirtti. Ancak Trump için bu adımlardan önce bir yargı işlemi olabilir.