Harita Yazılımlarında Tecrübeli Alternatif - Promapit

Firma ağırlıklı olarak dijital harita, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Akıllı Kent projeleri üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Geçtiğimiz günlerde Enez Kaymakamlığı’nın yürüttüğü “HAZİNE” projesi ile oluşturulan su altı müzesi interaktif haritası bu çalışmalardan birisidir.

Proje Hakkında

Enez Kaymakamlığı’nın yürüttüğü avrupa birliğinin finansal destek sağladığı “HAZİNE” projesi ile oluşturulacak su altı müzesi ulusal ve uluslararası dalgıçların tercih ettiği bir dalış merkezi olmayı hedeflemektedir. Bu proje kapsamında, Enez kıyısından 2 km, limandan 4 kilometre ve 18 metre derinliğe sahip 300 metrekarelik bir alan su altı müzesi niteliğini taşıyan bir yapay resif alanı oluşturmak üzere belirlenmiştir.

Proje kapsamında inşa edilen ve belirtilen lokasyona batırılan, aslan figürü, tanrıça Nike heykeli, Enez Kalesi duvarı replikası ve Edirne Müzesindeki aslından kopyalanan rölyef, bölgenin tarihini simgeleyen heykellerdir ve denizel ekosisteme zarar vermeyecek şekilde beton malzemeden yapılmıştır. Böylece Enez’e gelen dalış turizmi meraklılarının birçok deniz canlısı türünü bir arada görebilecekleri yeni dalış alanları oluşturulacaktır.

Amatör ve deneyimli dalıcılara bu anlamda dalış imkânı yaratılarak bölge turizm gelirlerinin artması sağlanacaktır. Bu çalışmalarla Saros Körfezi’nin çeşitli kesimlerinde nitelikli ve kalıcı dalış noktaları oluşturmak amaçlanmaktadır. Proje tamamlandığında Enez su altı dalış turizmi uluslararası bir boyut kazanacaktır. Bundan yola çıkarak Enez’in zengin tarihi ve arkeolojik değerlerini imitasyon müzeler, su sporları eğitim merkezi ve su altı fotoğraf ve videoları içeren bir dijital haritanın hazırlanması gibi faaliyetlerle Enez’in geniş kitlelere tanıtılması sağlanacaktır.

Tüm bunlara ek olarak dalış bölgesini ziyaret edecek misafirlerimizin kullanımları için bir Coğrafi Bilgi Sistemi projesi hayata geçirilmiştir. Promapit Yazılım Hizmetleri tarafından hazırlanan ve aşağıdaki linkte yer alan harita ile bölge ziyaretçiler tarafından rahatlıkla incelenebilecek, bölgenin POI noktaları görülebilecek ve yine ziyaretçiler tarafından istenirse kendi çektikleri fotoğraf, video ve yorumlar sisteme eklenebilecektir.

Site Adresi : https://www.enezdalisprojesi.com/anasayfa.php