Cialis Neden Kullanılır?

Cialis ereksiyon problemi yaşayan erkekler için üretilmiştir. Cinsel hayatınızda yaşadığınız bazı problemler psikolojik olarak yıkım etkisi yaratabilir. Çünkü bir erkeğin yatakta başarısızlığı son derece üzücü sonuçlar doğurur. Cialis kullanmak için şu sebeplerden şikâyetleriniz olabilir.
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Sertleşme problemleri
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Erken boşalma
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Cinsel isteksizlik
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İktidarsızlık
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Cinsel ilişki süresinin kısa olması
Bu gibi durumlarda partnerinizle yaşayacağınız cinsel deneyim oldukça sıkıntılı geçecektir. Karşı tarafı orgazm seviyesine ulaştıramadan biten ilişkiler oldukça problemlidir. Cialis 20 mg kullanarak bu sorunların hepsini ortadan kaldırabilmeniz mümkün. Dünya çapında satışa sunulan ve en etkili ilaçlardan birisi olan Cialis bu durumdan sizi kurtarabilir.
Cialis Kullanması Sakıncalı Olan Bireyler
Cialis kan basıncınızı arttırarak kalp ritminizi hızlandırabilir. Buna bağlı olarak eşsiz bir cinsel deneyim esnasında daha fazla heyecan ve hormon salgılanabilir. Bu durumlarda sizi kötü etkileyecek bir hastalık geçirdiyseniz ya da geçiriyorsanız Cialis 30 lu tablet kullanmamalısınız.
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Kronik kalp yetmezliği ya da kalp hastalıkları
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Karaciğer ve böbrek yetmezliği, Diyalize girmek zorunda olanlar
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Görme yetisini ciddi boyutta kaybetmiş olanlar
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Mide ülseri ya da mide kanaması riski bulunanlar
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Yüksek tansiyon ya düşük tansiyon problemi yaşayanlar
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Kan basıncı, anemi gibi kan rahatsızlığı olanlar
Bu gibi durumlarda kesinlikle Cialis kullanmamalısınız.
Cialis Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli
Cialis kullanırken aynı anda başka bir cinsel istek arttırıcı ürün kullanmamanız gerekiyor. Cialis 20 mg oldukça etkili bir ilaçtır. Aşırı alkol tüketimiyle istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Kullanırken ılık suyla tüketilmesi tavsiye edilir. Günde 1 dozdan fazla kullanmayınız. Hatta 2 güne 1 doz yeterli olacaktır. Beklenmedik bir etkiyle karşılaşırsanız mutlaka uzman bir doktora başvurunuz.
Cialis fiyat olarak oldukça makul ulaşılabilir bir üründür. İçeriğinde bulunan ana etken maddesi olan tadalafil erkekler de oluşan prostat büyümesini engellemek için de aktif olarak kullanımı tavsiye edilen bir üründür. Cialis etki süresi 36 saat ile 48 saat arasın da değişen etkili bir sağlık ürünüdür.