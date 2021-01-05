Cialis Neden Kullanılır?





Cialis ereksiyon problemi yaşayan erkekler için üretilmiştir. Cinsel hayatınızda yaşadığınız bazı problemler psikolojik olarak yıkım etkisi yaratabilir. Çünkü bir erkeğin yatakta başarısızlığı son derece üzücü sonuçlar doğurur. Cialis kullanmak için şu sebeplerden şikâyetleriniz olabilir.

Sertleşme problemleri

Erken boşalma

Cinsel isteksizlik

İktidarsızlık

Cinsel ilişki süresinin kısa olması





Bu gibi durumlarda partnerinizle yaşayacağınız cinsel deneyim oldukça sıkıntılı geçecektir. Karşı tarafı orgazm seviyesine ulaştıramadan biten ilişkiler oldukça problemlidir. Cialis 20 mg kullanarak bu sorunların hepsini ortadan kaldırabilmeniz mümkün. Dünya çapında satışa sunulan ve en etkili ilaçlardan birisi olan Cialis bu durumdan sizi kurtarabilir.



Cialis Kullanması Sakıncalı Olan Bireyler



Cialis kan basıncınızı arttırarak kalp ritminizi hızlandırabilir. Buna bağlı olarak eşsiz bir cinsel deneyim esnasında daha fazla heyecan ve hormon salgılanabilir. Bu durumlarda sizi kötü etkileyecek bir hastalık geçirdiyseniz ya da geçiriyorsanız Cialis 30 lu tablet kullanmamalısınız.



Kronik kalp yetmezliği ya da kalp hastalıkları

Karaciğer ve böbrek yetmezliği, Diyalize girmek zorunda olanlar

Görme yetisini ciddi boyutta kaybetmiş olanlar

Mide ülseri ya da mide kanaması riski bulunanlar

Yüksek tansiyon ya düşük tansiyon problemi yaşayanlar

Kan basıncı, anemi gibi kan rahatsızlığı olanlar

Bu gibi durumlarda kesinlikle Cialis kullanmamalısınız.



Cialis Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli



Cialis kullanırken aynı anda başka bir cinsel istek arttırıcı ürün kullanmamanız gerekiyor. Cialis 20 mg oldukça etkili bir ilaçtır. Aşırı alkol tüketimiyle istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Kullanırken ılık suyla tüketilmesi tavsiye edilir. Günde 1 dozdan fazla kullanmayınız. Hatta 2 güne 1 doz yeterli olacaktır. Beklenmedik bir etkiyle karşılaşırsanız mutlaka uzman bir doktora başvurunuz.