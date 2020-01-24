Viagra çeşitleri açısından hap, tablet ya da kapsül gibi çeşitli formlarda ve birçok dozda satışa sunulan bitkisel içerikli bir cinsel performans ilacıdır. Viagra çeşitleri peniste sertleşme bozukluğuyla karşılaşan erkeklere çözüm olması amacıyla üretilmiştir. Yalnızca erkeklerin kullanımına uygun olarak üretilmiş olan Viagra ereksiyon sağlayıcı etkisi kapsamında, erkeklerde temel olarak Erektil Disfonksiyon (sertleşme sorunu) tedavisinde kullanılmaktadır. Bu kapsamda Viagra 100 mg en iyi sertleştirici ilaçların başında gelmektedir. Sertleşme sorunu cinsel ilişki esnasında penisin yumuşak halde kalması ve ereksiyon sağlanamaması durumudur. Günümüzde dünya çapında milyonlarca erkeğin karşılaştığı bu problem ülkemizde de en sık görülen cinsel işlev bozukluğudur.

Yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye’de 40 yaşı aşkın erkeklerin %50’sinden çoğunun cinsel hayatında ereksiyon sorunuyla karşı karşıya kaldığı tespit edilmiştir. Sertleşme sorunu cinsel ilişki sırasında peniste ereksiyon sağlanamamasına neden olur ve bu durum erkeğin performansının dibe vurmasına yol açar. Sağlıklı ve verimli birliktelikler için sertleşme sorununuzu kesinlikle ihmal etmemeli ve en kısa süre içerisinde tedavi olmanız gerekmektedir. Ereksiyon sorunu tedavisi için üretilmiş olan Viagra içeriğinde temel madde olarak Sildenafil sitrat ve birtakım doğal bitki karışımları barındırmaktadır. Viagra Sildenafil tamamen doğal ve sağlıklı bir cinsel performans ilacıdır ve bünyesinde herhangi bir kimyasal ya da katkı maddesi bulundurmaz.

Viagra Ne İşe Yarar, Etkileri Nelerdir?

Erkeklerde görülen sertleşme sorununun giderilmesi doğrultusunda Viagra çeşitli birçok etki göstermektedir. Viagra kullanımının ardından kısa süre içerisinde etkilerini göstermeye başlar ve vücuttaki kan akışını hızlandırarak, penise kan ulaştıran atardamarların esnemesini sağlar. Bunun devamında esneyen atardamarlar üzerinden penise bol miktarda kan ulaştırılır ve vücuttaki ereksiyon engelleyici enzimler bloke edilir. Böylece penisteki kan dolaşımı ciddi oranda hızlanır ve cinsel uyarılma esnasında penis çok kolay bir şekilde sertleşebilir. Viagra bu etkileriyle vücut kimyasını bozmadan %100 doğal ve organik bir sertlik meydana getirmektedir. Peniste sağlanan bu uzun süreli sertlik sayesinde Viagra geciktirici etkide göstermektedir. Vücudun direncini ve kişinin cinsel gücünü de oldukça artıran Viagra, erkeğin boşalma refleksini kolayca kontrol edebilmesini sağlar ve orgazm süresini ciddi anlamda uzatır. Viagra geciktirici ve sertleştirici etkileri doğrultusunda kişilere hem uzun soluklu hem de tutkulu birliktelikler sunmakta ve kaliteli bir cinsel hayat kazandırmaktadır.

Viagra Nasıl Kullanılmalıdır?

Viagra kullanımı gayet kolay ve kısa süreli bir işlemdir. Cinsel ilişkiden yaklaşık 1 saat önce bir adet Viagranın bir bardak suyla beraber oral yoldan tüketilmesi kullanım kapsamında yeterli olacaktır. Viagra kullanımında alkol, kahve ya da asitli içeceklerin tüketilmesi Viagra etkisini azaltabileceğinden dolayı tavsiye edilmez. Viagra etki süresi ortalama 4 – 6 saat aralığında devam eder. Viagra Sildenafil kullanımı gün içerisinde yalnızca bir kez yapılmalı ve doz aşımından kaçınılmalıdır. Kronik rahatsızlığı olanların, kalp hastalarının, damar tıkanıklığı olanların, düzenli olarak ilaç kullananların ve 65 yaş üzerindeki bireylerin Viagra Sildenafil kullanımından önce doktorlarına danışmaları tavsiye edilir.

Viagra Eczane Satış

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