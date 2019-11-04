Sağlık İçin Zemin Kaplamanın Önemi

Zemin kaplaması seçerken sağlığa olan etkisi düşünülmelidir. Kullanım alanına görsellik sağlamak kadar, dayanıklı, kolay temizlenebilir ve toz tutmamalıdır. Kaplamalardaki en önemli özellik hijyenik olmalıdır. Zemindeki kaplama toz tutabilir ve solunumla vücuda girebilir. Sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle zemin kaplama seçimi yaparken dikkatli ve bilgili olunmalıdır.

Neden Epoksi Seçilmeli?

Öncelikle epoksi nedir bilmek gereklidir. Su ve asit gibi maddelere dayanıklı, uzun süreler boyunca kullanıma elverişlidir. Antistatik özelliği sayesinde toz tutmaz. Fabrikaların genel alanları, ofis bölümleri, otoparklar gibi alanlar için kolay temizleme sağlar. Yüksek dayanıklılığa sahip ve uzun süre kullanım için tercih edilmelidir. Epoksi kaplamada solvent kullanılmadığından sağlık üzerinde hiçbir olumsuzluk yaratmaz.Güvenli kullanım sağlar.

Hangi Alanlarda Kullanılır?

Hijyen sağlamak açısından endüstriyel zemin kaplama malzemesi olarak sıklıkla kullanılır. Bu sayede endüstriyel alanların su ve toz tutma problemi kaplama sayesinde ortadan kalkar. Hijyenik bir ortam sağlar. Özellikle sağlık, gıda gibi sektörlerin mutlaka hijyen açısından zeminlerinde seçmeleri önerilmelidir. Depolar, ofisler, otoparklar, hastahane binaları gibi bir çok farklı tesiste kullanılmaktadır. Hijyen gerektiren her zeminde kullanılabilir.

Kaplama Süreci Ne Kadardır?

Kaplama kısa sürede yapılır ve bir gün sonra üzerinde gezilebilir hale gelir. Tam bir dayanıklılık kazanabilmesi için 7 gün ağır eşyalar zemine konulmamalıdır. 7 günün sonunda kullanıma rahatlıkla başlanabilmektedir.

Otopark Alanında Kullanımı

Otoparklardaki yol düzeni çizgilerle sağlanmaktadır. Araçların otopark alanını daha randımanlı park etmelerini sağlar. Çizgiler haricinde yönlendirmeler, rakamlar da düzeni ve güvenli parkı destekler. Çizgilerde kullanılacak malzeme zeminle uyum göstermelidir. Ağır yük taşıyacağı, dayanıklılık süresi ve hijyen gibi unsurlar otopark çizgileri uygulanırken dikkate alınmalıdır. Epoksi boyalar dayanıklılık, hijyen ve ağırlık taşımaya uygun kriterlere sahiptir. Parlak ve pürüzsüz görünümü ile alana hoş bir görünüm katar. Uzun yıllar kullanım olanağı sağlar. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlüdür. Kolay aşınmaz. Kimyasallara karşı dirençlidir. Uzun yıllar boyunca sıkıntısız kullanımı ile ekonomik bir seçimdir. Temizlenmesi çok pratiktir. Parlak yüzeyi sayesinde zeminde pürüzsüz bir görünüm sağlamaktadır. Hijyenik, dayanıklı, ekonomik aynı zamanda estetik görünüm için epoksi uygulamalar kullanılmalıdır.