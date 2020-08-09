Kavuşmanın fotoğrafı

Sanatçıların konser verememesini hep ekonomik açıdan tartıştık! Özellikle o büyük sahnenin arka tarafındaki orkestra üyeleri bu dönemde büyük geçim sıkıntısı yaşadı. İşin maddi yanı kadar konuşulmasa da sahnenin manevi tatmini sanatçılar için bambaşka özlem. Elinde mikrofon sahnede şarkı söylemek, binlerce kişinin hep bir ağızdan size eşlik etmesinin verdiği o histen 16 aydır uzaktı sahne insanları.



Özlemin son bulduğu o kadar güzel paylaşımlar gördüm ki; bunlardan biri de Ece Seçkin’in menajeri Erhan Sarhan’a olan sarılmasıydı. O sahne özleminin biteceğine olan heyecan o kadar belli oluyordu ki; o tatminin paradan çok daha büyük bir his, meslek değil tutku olduğunu gösteriyordu.