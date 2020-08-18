Canlı Rulet Keyfini Çıkarın

En çok tercih edilen casino oyunlarının arasında bulunan canlı rulet, farklı birçok versiyonu ile öne çıkıyor. Katılımı sağlamak çok zor değil. Her ne kadar kumarhane siteleri kapalı olsa da, bu oyunlara online bir platform üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Önemli olan nokta ise en iyi işletmeyi bulmak ve hemen ardından üyeliği buradan almak. Bu sayede başarılı bir oyun deneyimi için Casinolarge sayfasına yönelin. En güncel bilgileri hemen buradan alın.

Canlı Rulet Siteleri Özellikleri

Canlı rulet siteleri online şekilde hizmet verirler. Bunun için piyasanın en iyi oyun altyapılarını kullanırlar. Böylelikle gerçek kumarhaneye bağlanma sırasında hiçbir sorun söz konusu olmaz. Masaların giriş limitleri vardır. Bunlar TL olarak belirtilmiştir. Üyelik ve para aktarımı, oyun katılımı için belirlenmiş olan şartlardır. Rulette amaç, topun duracağı yeri tahmin etmektir. Masanın bir bölümündeki özel çark üstünden oyun başlatılır. Bu çarkın özelliklerine baktığımız vakit, 36 tane cepten oluştuğunu görüyoruz. Her biri hem sayı hem de renk ile tasarlanmıştır. Çarkın dönmesinin ardından top içine atılır ve oyun başlar. Nerede durursa, oraya bahis yapmış olan kişi kazanır.

Düz bahisler, ayrılmış bahisler, köşe bahisleri, cadde bahisleri, çizgi bahisleri, kolon bahisleri, düzine bahisleri, renk bahisleri ve fazlası vardır. Rulet türleri içinde Immersive, Fransız, Double Ball, Türkçe ve Amerikan ruleti öne çıkar.