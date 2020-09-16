Dirençli Ağrıların Giderilmesi için Tedavi Yöntemleri

Günümüzde özellikle boyun ve bel fıtıkları, omuz, diz, kalça ve diğer kas iskelet sistemlerindeki ağrılarından yakınan kişiler kendilerine uygun tedavi yöntemleri için arayışa girmektedir. Hatta çoğu kişi bu ağrıların giderilmesi için tek bir tedavi geçirmiş olup kalıcı bir çözüm bulamamıştır. Bu dirençli ağrıların giderilmesinde en uygun ve başarı oranı en yüksek olan kombine ağrı tedavisi öne çıkmaktadır. Kombine ağrı tedavisi; tek bir tedavi yönteminin olumlu yanıt vermediği dirençli ağrılara en az üç tedavi yönteminin birlikte veya aynı anda uygulanmasıyla gerçekleştirilmektedir. Bu tedavi yönteminde ozon terapi, mezoterapi, nöralterapi, proloterapi ve prp tedavileri uygulanmaktadır. Hastanın şikayetlerine uygun şekilde seçilen bu tedavi yöntemleri de yine kişiden kişiye farklı olacak şekilde dozlar ve seanslar ile uygulanmaktadır.

Direnç gösteren bu ağrıların giderilmesi için kişilerin sıklıkla başvurduğu Ortopedi Ankara Kliniği öne çıkmaktadır. Bu klinik uzman kadrosu ve kombine ağrı tedavisi için uygun ilgi alanına sahip olduğu için hastaların memnuniyetini kazanmaktadır. Ankara ortopedi’nin gerek web sitesinden gerekse kliniğin ilgili ekibinden ayrıntılı bilgi almak mümkün. Bu sayede geçmek bilmeyen ağrılara erken tanı konulabilmektedir. Erken tanı bu gibi ağrılarda büyük önem taşımaktadır. Çünkü kimse ihmal edilen ağrıları yüzünden ameliyat masasına yatmak istemez. Kombine ağrı tedavisinde hem ameliyatsız hem de kalıcı bir tedavi gerçekleştirilmektedir.