Tenis'te Oyun Türleri

Tekler, Çiftler ve Karışık Çiftler, profesyonel tenis sporunun üç çeşididir. Bütün tenis türlerinde oyuncuların profesyonel tenis ayakkabısı kullanması sağlık açısından önemlidir.



Tekler - Single

Tekli oyunda, kortun her iki tarafında sadece bir oyuncu var. Servis yaparken, her oyuncu kortun sağ yarısından başlamalı ve rakiplerine çapraz servis atmalıdır. Erkeklerin single'larında beş set, kadınların single'larında üç set oynanmalıdır.



Çiftler - Double

İkili oyunda, takım başına iki oyuncu var. Ortaklar ilk önce kime hizmet edeceğine karar verebilir. Benzer şekilde, rakipler ilk önce servisi kimin alacağına karar verebilir. Bu roller her oyun için dönüşümlü olarak değişmeli. İki beyefendi çiftler halinde bir takım olarak oynadığında, buna Erkek Çiftleri denir. İki bayan takım olarak oynadığında, buna Bayan Çiftler denir.

Karışık Çiftler - Double Mix

Karışık çiftlerde, bir beyefendi ve bayan bir takım oluşturur. Kurallar, erkeklerin çiftleriyle aynı, takımların oyunu kazanmak için beş set oynaması gerekiyor. Erkek çiftleri beş setten oluşmaktadır. Kadınlar ve karma çiftler, üç setten oluşuyor. Maksimum sayıda set kazanan takımlar maçı kazanır.